Xbox Game Studios: Mehr als ein Dutzend Spiele in Entwicklung

Xbox Game Studios Publishing arbeitet mit vielen erstklassigen unabhängigen Entwicklern zusammen, die innovative Franchises für das Xbox-Ökosystem entwickeln.

Im vergangenen März sprachen Peter Wyse, General Manager of Publishing, und Crystin Cox, Director of Business Strategy, auf der Game Developer Conference über ihre Aufgaben hinsichtlich der Partnerschaften mit Entwicklern.

Cox erwähnte im Gespräch, dass man mehr als einem Dutzend von Spielen arbeite, wobei jedes der Projekte einzigartig sei.

„Es gibt also eine ganze Reihe von Projekten, an denen wir gerade arbeiten, und wir haben über ein Dutzend Spiele, an denen wir gerade arbeiten.“

„Und ich würde sagen, eines der Dinge, die uns als Publisher sehr am Herzen liegen, ist, dass jedes einzelne dieser Projekte völlig einzigartig ist und wir sie auf eine sehr individuelle Weise angehen“, so Cox.