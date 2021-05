Xbox Game Studios: Neue IP wird Spieler umhauen

Autor:, in / Xbox Game Studios

Der Xbox Head of Gaming Services, Ben Decker, ist bei einem der neuen Microsoft-Spieleprojekte sehr optimistisch und sich sicher, das es was Besonderes wird.

Mit fast zwei Dutzend First-Party-Entwicklern haben die Xbox Game Studios sehr viele neue Sachen in der Mache.

Neben den bereits bekannten Marken und Projekten sind auch komplett neue Kreationen in Planung. In einem kürzlichen Interview mit GamesRadar hat der Xbox Head of Gaming Services Ben Decker sich kurz dazu geäußert und seine Zuversicht zum Ausdruck gebracht:

„Wir haben 23 Studios verteilt auf Xbox und Bethesda, die an Halo, Forza, Fallout und auch an einer neuen IP arbeiten, über die wir noch nicht geredet haben. Diese wird euch umhauen!“

Welches Projekt Ben Decker meint, kann leider nur spekuliert werden. Fest steht, dass inXile Entertainment, The Coalition und viele weitere Studios an neuen exklusiven Spielen für Xbox arbeiten.