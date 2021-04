Xbox LIVE: Ab sofort keine Gold-Mitgliedschaft für Free-to-Play-Spiele nötig

Autor:, in / Xbox LIVE

Ab heute sind alle kostenlosen bzw. alle Free-to-Play-Spiele online ohne eine Xbox LIVE Gold-Mitgliedschaft im Multiplayer spielbar! Für den Multiplayer von Spielen, die nicht Free-to-Play sind, wird weiterhin eine Xbox LIVE Gold-Mitgliedschaft nötig sein und daran wird sich auch nichts ändern. Die Preise bleiben ebenfalls gleich.

„Heute geben wir weitere Details zu unseren Plänen bekannt, Online-Multiplayer in Free-to-Play-Spielen auf Xbox ohne Xbox Live Gold-Mitgliedschaft verfügbar zu machen. Im Rahmen der Berücksichtigung Ihres Feedbacks wird diese Änderung ab heute stattfinden. Alle Xbox-Spieler können dann kostenlos auf den Online-Multiplayer für eine Bibliothek von über 50 Free-to-Play-Spielen zugreifen, die den Online-Multiplayer unterstützen.“

Ab dem 21. April 2021 können somit alle Xbox-Spieler kostenlos auf den Online-Multiplayer für Free-to-Play-Spiele auf ihrer Konsole zugreifen. Für diese Spiele ist eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft nicht mehr erforderlich. Zusätzlich zum Online-Multiplayer schaltet Microsoft mit dem System-Update im April 2021 Looking for Group frei, und der Party-Chat ist für alle Free-to-Play-Spiele auf Xbox Series X|S und Xbox One kostenlos verfügbar. Xbox 360-Spieler können die kostenlose Party-Option nutzen, die über die Xbox Mobile App verfügbar ist.

Demos, die kostenlos heruntergeladen werden können, sind ebenfalls enthalten und erfordern kein Xbox Live Gold-Abonnement. Demos, die eine Vorbestellung oder einen Kauf erfordern, Early-Access-Editionen, Testlizenzversionen und „$0-Verkaufsangebote“ eines Spiels gelten jedoch als Premium-/Bezahlerlebnis und erfordern weiterhin ein Xbox Live Gold-Abonnement. Gleiches gilt für die Free Play Days und kostenlosen Spieltage am Wochenenden, die ebenfalls Gold-Mitgliedern vorbehalten bleiben.