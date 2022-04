Xbox Series S: So könnt ihr eine Doctor Strange in the Multiverse of Madness Konsole gewinnen

Zum Kinostart von Doctor Strange in the Multiverse of Madness verlost Microsoft eine Xbox Series S im Design des Films inklusive vier Controllern.

In der nächsten Woche erscheint mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness ein neuer Marvel-Film in den Kinos.

Um die Rückkehr von Doctor Strange zu feiern, hat Microsoft in Zusammenarbeit mit Marvel eine limitierte Xbox Series S-Konsole im besonderen Design sowie vier Xbox Wireless Controller entworfen.

Die individuell gestaltete Konsole zeigt einen der gefährlichsten Bösewichte des Films: den riesigen, einäugigen Kraken Gargantos.

Der Konsole liegen auch gleich vier Wireless Controller bei, deren Designs vier der Hauptcharaktere nachempfunden wurden: Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), The Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), Wong (Benedict Wong) und America Chavez (Xochitl Gomez).

Microsoft verlost die Xbox Series S samt der vier Controller an einen Gewinner. Dazu müsst dem offiziellen Xbox-Account folgen und den offiziellen Xbox Gewinnspiel-Tweet mit dem Hashtag #DoctorStrangeXboxSweepstakes retweeten.

Die Teilnahmebedingungen zu diesem von Microsoft veranstalteten Gewinnspiel können hier nachgelesen werden.