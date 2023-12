Xbox Series X: Countdown Sale und mehr angekündigt

Autor:, in / Xbox Series X

Mit „Season of Xbox“ hat Microsoft einige Aktion für den Ausklang des Jahres 2023 für die Xbox geplant.

Microsoft kündigt an, dass mit „Season of Xbox“ zahlreiche Aktionen geplant sind, um euch bei Laune zu halten. Außerdem startet am 17. Dezember 2023 der neue Countdown Sale mit über 1400 Angeboten inklusive 130 DLCs.

Doch nicht nur im Countdown Sale wird es zahlreiche Spiele geben, sondern mehr als 50 Games werden neue Charaktere, Levels, Skins, Modi und vieles mehr bieten, um die Xbox-Saison zu feiern. Spiele wie Call of Duty, Dead by Daylight, Rainbow Six Siege, Halo Infinite, Forza Motorsport und viele weitere freuen sich schon darauf euch mit neuen Inhalten zu versprgen.