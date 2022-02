Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW 08/2022

Autor:, in / Xbox Series X

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

Welche neuen Spiele euch in der anstehenden Woche auf Xbox One und Xbox Series X|S begrüßen, erfahrt ihr nun in unserer Übersicht.

Monster Crown – 22. Februar 2022

Monster Crown für 29,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Synergia – A Cyberpunk Thriller Visual Novel – 22. Februar 2022

Synergia – A Cyberpunk Thriller Visual Novel im Microsoft Store kaufen.

Dr. Oil – 23. Februar 2022

Dr. Oil für 4,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Epitasis – 23. Februar 2022

Epitasis im Microsoft Store kaufen.

Explosive Candy World (Optimiert für Xbox Series X|S) – 23. Februar 2022

Explosive Candy World im Microsoft Store kaufen.

Istanbul: Digital Edition – 24. Februar 2022

Istanbul: Digital Edition im Microsoft Store kaufen.

Light Up the Room (Optimiert für Xbox Series X|S) – 24. Februar 2022

Light Up the Room für reduzierte 4,24 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Der reguläre Preis liegt bei 4,99 Euro.

Martha is Dead (Optimiert für Xbox Series X|S) – 24. Februar 2022

Tux and Fanny – 24. Februar 2022

Tux and Fanny für reduzierte 8,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulär kostet das Spiel 9,99 Euro.

Elden Ring (Optimiert für Xbox Series X|S) – 25. Februar 2022

Elden Ring im Microsoft Store vorbestellen:

Grid Legends (Optimiert für Xbox Series X|S) – 25. Februar 2022

Grid Legends im Microsoft Store vorbestellen:

Moto Roader – 25. Februar 2022