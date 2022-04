Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW 16/2022

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Catana – 19. April 2022

Catana für 6,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Winter Ember (Optimiert für Xbox Series X|S) – 19. April 2022

Winter Ember im Microsoft Store kaufen.

Crushborgs – 20. April 2022

Crushborgs im Microsoft Store kaufen.

Liberated: Enhanced Edition (Optimiert für Xbox Series X|S) – 20. April 2022

Liberated: Enhanced Edition für reduzierte 15,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis 19,99 Euro)

MotoGP 22 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 20. April 2022

MotoGP 22 für 69,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Deck of Ashes: Complete Edition – 21. April 2022

Deck of Ashes: Complete Edition im Microsoft Store kaufen.

orbit.industries (Optimiert für Xbox Series X|S) – 21. April 2022

orbit.industries für reduzierte 17,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis 19,99 Euro)

Lumote: The Mastermote Chronicles – 21. April 2022

Lumote: The Mastermote Chronicles im Microsoft Store kaufen.

LIT: Bend the Light – 21. April 2022

LIT: Bend the Light für 7,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Mokoko X – 21. April 2022

Mokoko X für 11,49 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Ayo the Clown (Optimiert für Xbox Series X|S) – 22. April 2022

Ayo the Clown im Microsoft Store kaufen.

Ganryu 2 – 22. April 2022

Ganryu 2 für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.