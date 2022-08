Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW 32/2022

Autor:, in / Xbox Series X

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

Welche neuen Spiele euch in der anstehenden Woche auf Xbox One und Xbox Series X|S begrüßen, erfahrt ihr nun in unserer Übersicht.

Two Point Campus (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Game Pass) – 09. August 2022

Two Point Campus (Two Point Bonus Pack) für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Book Quest (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 10. August 2022

Book Quest im Microsoft Store kaufen.

Cult of the Lamb (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 10. August 2022

Cult of the Lamb für 24,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Arcade Paradise (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 11. August 2022

Arcade Paradise im Microsoft Store kaufen.

Rumbleverse – 11. August 2022

Rumbleverse im Microsoft Store kaufen.

Voyage (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 12. August 2022

Voyage im Microsoft Store kaufen.