Xbox Series X: District 9-Regisseur arbeitet an AAA-Multiplayer-Shooter

Neill Blomkamp, der Regisseur von District 9, Elysium und Chappie, hat sich dem neuen Entwickler Gunzilla Games als Chief Visionary Officer angeschlossen und unterstützt das Studio bei der Arbeit eines noch nicht enthüllten Multiplayer-Shooters. Bei Gunzilla Games arbeiten Entwickler, die zuvor für Crytek, Ubisoft, EA und anderen gearbeitet haben.

Im Gespräch mit IGN erklärte Blomkamp, dass seine Rolle als Chief Visionary Officer darin bestehen wird, als „eine egalitäre Version eines Filmregisseurs“ zu agieren und mit verschiedenen Teilen des Teams zusammenzuarbeiten, um die besten Wege für Design, Audio, Storytelling und mehr zu finden.

„Es kommt von einem Ort, an dem ich meine Fähigkeiten als Regisseur, die sich an den Filmen orientieren, die ich zuvor gemacht habe, in die Ästhetik des Spiels einbringen kann.“

Blomkamp gibt zu, dass er keine Erfahrung in der Spieleentwicklung hat und mit anderen Kreativen aus der Branche zusammenarbeiten wird, um sicherzustellen, dass seine Vision umsetzbar ist:

„Der Unterschied [zur Regie bei einem Film] ist, dass man nicht wie ein einzelner Punkt agiert, der das kreative Team leitet. Es geht darum, sicherzustellen, dass man wirklich in das Team integriert ist“, erklärt er mir. „Ich kann mit einer sehr eindeutigen Sichtweise ankommen, aber sie muss auf zwei Ebenen funktionieren. Sie muss vom gesamten Team als die richtige kreative Richtung akzeptiert werden, in die man gehen will. Und es muss in erster Linie etwas sein, das sich in die Architektur des Gameplays auf eine Art und Weise integrieren lässt, die für das Spiel von Vorteil ist.“

Neills Rolle bei Gunzilla soll langfristig werden, und der einzige Fokus liegt auf der Arbeit an ihrem Debüt – einem noch nicht enthüllten, narrativen AAA-Multiplayer-Shooter. Wie er seine Erfahrung als Drehbuchautor in ein solches Spiel einbringen will, beantwortet er folgend:

„Nun, die primäre Sache, egal wie man es schneidet, wird die Spieler-Agentur sein und die Möglichkeit für die Spieler, einfach in einer Shooter-Umgebung auf eine Art und Weise zu interagieren, die hoffentlich ein wirklich, wirklich cooles Spiel für sie ist – was bedeutet, dass die Erzählung in dem Fall, dass man reinkommt und spielt, in den Hintergrund tritt. Aber wenn man an etwas wie Elysium denkt, die Menge an Vorbedacht, um die Welt aufzubauen, verbringt man vielleicht 95% der Zeit damit, über das Worldbuilding nachzudenken, um zu den 5% zu kommen, die der Film ist, den man sich ansieht. Und ich denke, dass man die gleiche Art von Mentalität anwenden könnte: Je nachdem, wie viel Hintergrundgeschichte und Welterschaffung man aufbaut, wird man am Ende eine überzeugendere, fantastischere Welt haben, in die man den Spieler fallen lässt. Was die eigentliche spezifische Erzählung angeht, gibt es auch andere Wege, auf denen die Spieler mehr über die Dinge erfahren können, über die wir sprechen.“

Der Shooter soll laut Blomkamp keine offensichtliche Verbindung zu seinen Filmen sein, und spielt trotzdem auf ein Setting an:

„Ich denke, die Idee der nahen Zukunft als Science-Fiction ist etwas, das wirklich interessant ist. Sowohl konzeptionell als auch aus visueller und gestalterischer Sicht ist das meine Lieblingszone, in der ich mich gerne aufhalte.“

Der Regisseur mag Spiele wie Control von Remedy, weil diese „Raytracing und Umweltzerstörung vorantreiben und eine wirklich interessante Designsprache einbauen. Es fühlt sich an, als ob man in einem Ort herumläuft, den ein Künstler erschaffen hat. Ich schätze Spiele sehr, die so etwas machen.“

Und wie kommt ein Film-Regisseur auf die Idee, plötzlich Spiele zu entwickeln?

„Ich habe auf jeden Fall viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken, wie die Leute über das Erzählen in Filmen reden, als ob es für Spiele gelten würde – und ich denke, dass sie die meiste Zeit falsch liegen. Zumindest für den massiv angenommenen großen Maßstab von Spielen“, beginnt er. „Ich habe keine Erfahrung als Spieldesigner, aber ich habe anderes Fachwissen, von dem ich denke, dass es das Spiel potenziell interessant machen kann. Und zumindest kann ich davon lernen und dann irgendwie anfangen zu wachsen. Die Analogie, die ich verwende, ist, wenn man sich die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts anschaut, wurde es so, dass Bücher im Regal standen und die Leute manchmal Bücher lasen, aber das Dominante waren Fernsehen und Film in der Art und Weise, wie die Kultur gestaltet und geschaffen wurde.“

„Meine Analogie ist, dass Filme und passive Erzählformate in gewisser Weise wie Bücher in einem Regal sein werden, in dem Sinne, dass sie immer da sind und die Leute sie immer absorbieren werden – aber die dominante Sache, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt und etwas macht, wird eine Form von hochgradig interaktiv sein… ein Ort, in den man hineingeworfen wird, eine dreidimensionale Welt, in der sich etwas über die Zeit entfaltet. Und ich finde diese Idee einfach sehr interessant. Und ich denke, es wird ziemlich unglaublich sein, wohin das führt. Also will ich einfach ein Teil davon sein.“

Neill Blomkamps Karriere als Filmschaffender umfasst visuelle Effekte, das Schreiben und die Regie – Elemente, die in Spielen zwar anders eingesetzt werden, aber denoch sehr präsent sind. Gunzilla und sein Spiel scheinen ein Mittel zu sein, diese Fähigkeiten in einem Medium zu nutzen, von dem er glaubt, dass es sich in den kommenden Jahren noch weiter entwickeln wird: