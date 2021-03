Xbox Series X: Folgende Spiele erscheinen nächste Woche KW 13/2021

In der kommenden Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

I Saw Black Clouds – 30. März 2021

In dem interaktiven Thriller mit echten Schauspielern namens I Saw Black Clouds stoßt ihr am 30. März 2021 auf übernatürliche Vorkommnisse, während ihr die Todesursache eurer Freundin aufklärt.

Kurzfristig könnt ihr euch I Saw Black Clouds für reduzierte 11,69 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulär werden 12,99 Euro fällig.

Narita Boy (Xbox Game Pass) – 30. März 2021

Gefangen in einer digitalen Welt werden bei Narita Boy am 30. März 2021 die Achtzigerjahre wieder zum Leben erweckt.

Narita Boy kann für 24,99 Euro im Microsoft Store vorbestellt werden. Mit einem Xbox Game Pass Abonnement könnt ihr gleich zur Veröffentlichung kostenlos hineinschnuppern.

C14 Dating (Optimiert für Xbox Series X|S) – 31. März 2021

Im Zuge eures Anthropologie-Studiums begebt ihr euch in C14 Dating für ein Praktikum nach Belgien und widmet euch neben der Archäologie noch der Suche nach der großen Liebe.

C14 Dating erscheint optimiert für Xbox Series X|S am 31. März 2021.

Escape from Life Inc – 31. März 2021

Untermalt von einer kleinen Geschichte erwarten euch in dem Hüpfabenteuer von Escape from Life Inc am 31. März 2021 fünf tierische Kapitel, in denen ihr die Obhut von einem laufenden Fisch, einem arroganten Adler und einem stotternden Rentier übernehmt. Erschaffen wurde das Ganze im Alleingang von einem fünfzehnjährigen Schweden.

Escape from Life Inc könnt ihr euch für reduzierte 7,99 Euro vorzeitig im Microsoft Store sichern. Regulär kostet das Spiel euch 9,99 Euro.

Radon Blast – 31. März 2021

Hektische und zunehmend schwieriger werdende Ballakrobatik wird euch in Radon Blast geboten.

Radon Blast feiert seine Veröffentlichung am 31. März 2021.

Squad Killer – 31. März 2021

Inspiriert von knackig schweren 8-Bit-Klassikern kommt Squad Killer daher und stellt euch vor zahlreiche pixelige Herausforderungen voller Feinde und Endbosse.

Squad Killer gibt sein Debüt am 31. März 2021.

Acalesia – 01. April 2021

Nach Reichtum strebt ihr bei Acalesia und rettet nebenbei noch Prinzessin Celinda. Damit der Plan aufgeht, müsst ihr euch mit einer Schrotflinte bewaffnet durch Horden von Monstern metzeln.

Acalesia betritt am 01. April 2021 die große Xbox-Bühne.

Outriders (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S) – 01. April 2021

Mit bis zu drei Spielern zieht ihr bei Outriders gemeinsam in die Schlacht und ballert euch mit allerhand Waffen, Ausrüstungsmaterial sowie brachialen Kräften durch eine futuristische Spielwelt.

Ihr könnt euch Outriders für 69,99 Euro vorzeitig im Microsoft Store sichern. Sofern ihr über ein aktives Xbox Game Pass Abonnement verfügt, könnt ihr auch hier ohne weitere Kosten gleich zum Release durchstarten.

Mittelborg: City of Mages – 02. April 2021

Eine belagerte Stadt müsst ihr in Mittelborg: City of Mages am 02. April 2021 verteidigen und auf dem Weg zur perfekten Strategie moralische Entscheidungen treffen.

Mittelborg: City of Mages könnt ihr euch für reduzierte 7,19 Euro vorzeitig im Microsoft Store sichern. Regulär kostet das Strategiespiel euch 8,99 Euro.

Papa’s Quiz – 02. April 2021

Ausgerüstet mit einem Handy oder Tablet dürfen bei Papa’s Quiz bis zu acht Spieler um die Wette knobeln und den schnellsten und schlausten Teilnehmer herausfiltern.

Papa’s Quiz erscheint am 02. April 2021.

SturmFront – The Mutant War: Übel Edition – 02. April 2021

In der Rolle von Siegfried von Hammerstein müsst ihr bei der SturmFront – The Mutant War: Ubel Edition die Auslöschung der Menschheit vereiteln und die anrückenden Mutanten ordentlich aufmischen.

Die SturmFront – The Mutant War: Übel Edition geht am 02. April 2021 an den Start.

Train Station Simulator – 02. April 2021

Zu guter Letzt steht euch noch der Train Station Simulator zur Auswahl, bei dem ihr euch voll und ganz dem Bau und der Verwaltung eures eigenen Traumbahnhofs hingebt.

Train Station Simulator erscheint am 02. April 2021.