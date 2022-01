Xbox Series X: Geschätzte 12 Millionen Konsolen ausgeliefert

Xbox Chef Phil Spencer bestätigte jüngst in einem Interview mit der New York Times, dass man sich Xbox Series X und Xbox Series S schneller verkauft haben als jede andere Generation.

Wie immer verzichtete man dabei allerdings darauf genaue Zahlen zur verkauften Hardware zu nennen.

Daniel Ahmad, Senior Analyst bei Niko Partners, teilte seine Schätzungen zu den Konsolenabsätzen von Microsoft.

Ahmad schätzt demnach, dass ungefähr 12 Millionen Xbox Series X und Xbox Series S Konsolen ausgeliefert wurden.

Die Knappheit bei Halbleitern und damit dem Lieferkettenproblem habe sich ihm zufolge durch eine duale SKU-Strategie ebenso ausgezahlt wie eine erhöhte Produktion der Xbox Series S.

