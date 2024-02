Xbox Series X: Nur vier Spiele erscheinen für andere Plattformen

Die Multiplattform-Strategie für die Xbox von Microsoft betrifft nur vier Spiele. Die Namen wurden dabei nicht genannt. Aber die Entwicklerstudios werden schon bald mehr Informationen bekannt geben. Zwei dieser Spiele sind von der Community getrieben und zwei Spiele sind eher kleinere Titel.

Phil Spencer stellte dazu klar, dass bei den vier Spielen weder Starfield noch Indiana Jones dabei sind! Außerdem sagte er, dass es nur die vier Spiele betreffen wird und wenn diese für die weiteren Plattformen angekündigt werden, man keinesfalls denken sollte, dass jetzt alles für alle Plattformen erscheinen wird.

Nun darf spekuliert werden, welche vier Spiele für andere Plattformen erscheinen könnten. Laut den neuesten Berichten könnte es sich um die folgenden vier Spiele handeln:

Man kann also sagen, dass in den vergangenen Wochen sehr viel Rauch um Nichts gemacht wurde.

Phil Spencer erklärte: „Lassen Sie mich ein wenig außerhalb davon beginnen, und dann werde ich zu den vier spezifischen Spielen kommen, über die wir gerade sprechen, denn der grundlegende Entscheidungsfaktor für jede Entscheidung, die wir treffen, alles, worüber wir heute sprechen werden, ist die langfristige Stabilität von Xbox – dass wir eine wachsende Plattform betreiben, die mehr Spieler erreicht, dass unsere Spiele so viel Erfolg wie möglich haben.“

„Und ich bin der festen Überzeugung, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren exklusive Spiele, also Spiele, die nur für eine bestimmte Hardware erhältlich sind, einen immer geringeren Anteil an der Spieleindustrie haben werden. Und das ist keine großartige Erkenntnis, denn wenn man sich die letzten 10 Jahre anschaut und was die größten Spiele heute sind, dann ist es ganz natürlich, dass große Spiele auf mehreren Plattformen landen – egal, ob es sich um eine Konsole auf PC, mehrere Konsolen, mobile Konsolen auf PC handelt.“

„Und wir wollen eine großartige Plattform für Entwickler sein, die versuchen, dieses Potenzial auszuschöpfen. Aber nun zurück zu den Einzelheiten der Frage zu diesen vier speziellen Titeln. Wir haben uns Spiele angesehen, die über ein Jahr alt sind. Sie sind also schon eine Weile auf Xbox und PC erhältlich. Ein paar der Spiele sind Community-gesteuerte Spiele, neue Spiele, eine Art erste Iterationen einer Franchise, die ihr volles Potenzial, sagen wir, auf Xbox und PC erreicht haben – es gibt immer Wachstum, Franchises, in die wir natürlich weiterhin investieren wollen.“

„Ein Teil der Möglichkeit, weiter zu investieren, besteht darin, dass die Unternehmen hinter diesen Franchises weiterbestehen. Wir halten es für wichtig, dass diese dienstleistungsbasierten Spiele, hinter denen Communities stehen, das Vertrauen haben können, dass sie auch in Zukunft existieren werden. Zwei dieser Community-gesteuerten Spiele werden also auf anderen Plattformen landen und uns die Möglichkeit geben, weiterhin in sie zu investieren. Wir denken, das ist gut für das Geschäft und gut für die Communities – mehr Spieler, mit denen man spielen kann.“

„Bei zwei der anderen Spiele handelt es sich um kleinere Spiele, die eigentlich nie als plattformexklusive Spiele gedacht waren, sondern um Spiele, die unsere Teams unbedingt entwickeln wollten und bei denen wir die kreativen Bemühungen unserer Studios unabhängig von ihrer Größe gerne unterstützen. Und da sie ihr volles Potenzial auf der Xbox und dem PC ausgeschöpft haben, sehen wir die Möglichkeit, die anderen Plattformen als einen Ort zu nutzen, an dem wir einfach mehr Geschäftswert aus diesen Spielen herausholen können, was es uns ermöglicht, in zukünftige Iterationen dieser Spiele zu investieren, also in solche, oder einfach in andere Spiele in unserem Portfolio.“

„Und wenn wir Xbox keinen Schaden zufügen und unser Geschäft mit Hilfe anderer Plattformen ausbauen können, werden wir das auch tun. Und das ist wirklich die Geschichte hinter diesen vier Spielen. Und als Letztes möchte ich mit Blick auf die Zukunft sagen, dass es für uns eine interessante Geschichte ist, Xbox-Franchises den Spielern auf anderen Plattformen vorzustellen, um ihr Interesse an Xbox zu wecken.“

„Wir glauben, dass die Marke Xbox hier einen guten Wert hat. Also nur vier Spiele, kein Versprechen das darüber hinas noch mehr kommen. Wenn Sie also diese vier Spiele auf den anderen Plattformen sehen, nehmen Sie das bitte nicht als ein Signal, dass alles kommt. Das ist es nicht. Und wir werden daraus lernen.“