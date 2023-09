Xbox Series X: Phil Spencer äußert sich zum peinlichen Leak

Phil Spencer meldete sich jetzt nach der Datenpanne zu Wort, die offensichtlich durch Microsoft selber zu verantworten ist. Wie wir berichteten, bestätigte das Gericht sowie die FTC, dass Microsoft die Leaks durch eigenes Verschulden zugänglich machte.

In einem kurzen Statement spricht Spencer davon, dass die veröffentlichten Inhalte unter anderem veraltet seien.

Über seinen X-Kanal schrieb er: „Wir haben die Konversation über alte E-Mails und Dokumente gesehen. Es ist schwer vorstellbar, dass die Arbeit unseres Teams auf diese Weise geteilt wird, denn es hat sich so viel verändert, und es gibt so viel, worauf man sich jetzt und in Zukunft freuen kann. Wir werden die echten Pläne teilen, wenn wir bereit sind.“