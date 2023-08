Xbox Series X: Phil Spencer deutet häufigere Showcases an

Auf der Gamescom stand Xbox-Chef Phil Spencer in einem ausführlichen Interview IGN Rede und Antwort zu verschiedenen Aspekten rund um das Thema Xbox.

Auf die Frage, was Xbox-Fans nach den ganzen Enthüllungen im weiteren Verlauf dieses Jahres und darüber hinaus noch erwarten könnten, schwärmt Spencer vom reichhaltigen Xbox-Portfolio und deutet an, dass die schiere Anzahl der Spiele zukünftig zu häufigeren Xbox-Showcases führen werde:

„Was ich sagen kann, ist, dass wir einen höheren Takt haben werden, um über mehr von dem zu sprechen, was wir tun, weil das Inhaltsangebot so stark ist. Und ich sage das in vollem Bewusstsein, dass 2022 nicht so stark war, aber wir haben hier auf der Gamescom unseren größten Stand und sind sehr präsent. Ich glaube, es gibt mehr als 30 spielbare Spiele auf unserer Fläche, viele der First-Party-Spiele. Towerborne ist hier, Ara ist hier, und natürlich Forza. Es ist also großartig zu sehen, wie groß unsere Präsenz und unser Spieleportfolio ist, von unseren Partnern, von Game Pass, von allem.“

„Ich denke also, was man von uns sehen wird, ist, dass wir in den letzten Jahren eher jährlich über unsere Spiele gesprochen haben, ich nenne es immer noch E3, um den E3-Zeitrahmen herum, dieses Jahr haben wir im Januar eine Developer Direct gemacht, wir haben unseren Showcase gemacht, wir sind hier und so groß wie noch nie auf der Gamescom, und man wird mehr regelmäßige Termine sehen, um über unsere Spiele zu sprechen, weil das Portfolio tief genug ist, dass wir das unterstützen können.“