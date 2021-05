Xbox Series X: Schuhe in Kooperation mit Adidas möglich

Autor:, in / Xbox Series X

Adidas könnte im Rahmen einer Kooperation in diesem Jahr noch vier Schuh-Modelle im Xbox-Stil herausbringen.

Einem Artikel der Internet-Seite Complex.com zufolge plant Adidas eine Kooperation mit Xbox, um Schuhe im entsprechenden Design noch in diesem Jahr in die Läden zu stellen. Zwar haben sich bisher weder Adidas noch Xbox zu diesem Thema geäußert, jedoch lag der Seite ein Dokument vor, dass den Release von vier Schuhpaaren in diesem Jahr nahelegt.

Den Anfang macht eine Promo-Version eines neuen Schuhs im Adidas Forum Tech Boost-Stil, der demnach im Juni erscheinen wird. Darauf folgen zwei Paare „Forum Mid Basketball“-Sneaker im Oktober und der Veröffentlichung des „Forum Tech“-Schuhwerks im November.

Dem Zeitplan des Dokuments zufolge sind für 2022 weitere Sneaker in den typischen Farben schwarz, weiß und neon-grün der Microsoft-Konsole in Arbeit. Ein Preis ist bisher nicht bekannt, jedoch könnte die Zusammenarbeit von PlayStation mit Nike und dem LA Clipper-Spieler Paul George ein Indikator sein, die im Mai ebenfalls Sneaker zu einem Preis von 120,- US-Dollar anbieten wollen.