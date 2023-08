Xbox Series X: Seit 10 Jahren erfolgreich mit ID at Xbox

Die Gamescom 2024 ist nicht nur ein zentraler Punkt für neue Ankündigungen zu kommenden Krachern in Sachen Games, sondern neben diesen finden auch viele neue Konzepte ihren Platz, oder werden auf der erfolgreichen Messe angekündigt.

Vor mittlerweile genau 10 Jahren betrat Chris Charla die Bühne auf der Gamescom 2013 für Microsoft, um mit einem neuartigen Programm für Aufsehen zu sorgen. Mit dem Programm ID at Xbox plante der Branchenriese auch Indie-Entwickler tatkräftig bei der Umsetzung ihrer Visionen auf der Xbox zu unterstützen.

In den folgenden Jahren schaffte es Xbox so, die Eintrittbarrieren für mehr als 3.000 Spiele zu senken, zahlte mehr als vier Milliarden US-Dollar an Indie-Entwickler aus – und es ist kein Ende in Sicht. Gerade die Sparte Indie-Games, ist für Spieler mittlerweile ein wahrer Schatz an frischen und innovativen Ideen geworden.

Zuletzt begeisterten Spiele wie Astronaut, Raji, Cuphead und unzählige weitere ebenso Spieler, wie eine große Tripple-A Produktion. Im Zuge dieses Jubiläums zur Gamescom 2024 und dem zehnten Geburtstag von ID at Xbox, produzierte Xbox ein umfangreiches Video zu seinem Programm, mit interessanten Einblicken, sowie tollen Rückblicken auf das bereits geleistete.