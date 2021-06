Xbox Series X: Über 40 Xbox Demos in Kürze spielbar

Nach dem unglaublichen Feedback des letzten Jahres freut sich Microsoft euch auch in diesem Jahr im Rahmen des Summer Game Fest von Geoff Keighley das ID@Xbox Summer Game Fest Demo-Event präsentieren zu können. Vom 15. Juni bis zum 21. Juni werdet ihr über 40 Demos kommender unveröffentlichter Spiele für Xbox Series X|S und Xbox One ausprobieren können!

Ein wichtiger Hinweis:

Die Demos des Summer Game Fest Demo Events sind keine normalen „Spieldemos“. Im Unterschied zu den Demos, die ihr normalerweise im Demo-Kanal seht, handelt es sich hier um Demos aus frühen Versionen der Spiele oder aus Spielen, die noch lange nicht erscheinen werden. Betrachtet diese am besten als „Showfloor-Demos“ und nicht als beispielhaft für das Endprodukt. Das bedeutet, dass sich die Spiele bis zu ihrer Fertigstellung noch verändern, weiterentwickelt und poliert werden.

Diese Demos werden nur eine Woche lang auf dem Xbox-Dashboard verfügbar sein. Einige werden möglicherweise später im Demo-Kanal erneut veröffentlicht, aber viele werden am Ende der Woche einfach verschwinden.

Die Entwickler würden gerne eure Meinung hören. Teilt ihnen eure Meinung in den sozialen Medien oder über ihre Webseiten mit. Sagt es ihnen, wenn euch das Spiel gefällt und wenn ihr konstruktive Kritik habt, würden sie diese ebenfalls gerne hören.

Die vollständige Liste wird kurz vor dem 15. Juni bekannt geben, aber hier sind einige ausgewählte Highlights:

Sable: Begebt euch auf eine einzigartige und unvergessliche Reise und führt Sable durch ihr Gleiten; ein Übergangsritus, der sie durch weite Wüsten und faszinierende Landschaften führt, die von den Überresten von Raumschiffen und antiken Wundern bedeckt sind.

Lake: Es ist 1986 – Meredith Weiss unterbricht ihre Karriere in der Großstadt, um in ihrer Heimatstadt Post zuzustellen. Wie wird sie zwei Wochen im wunderschönen Providence Oaks mit seinem ikonischen See und seiner skurrilen Gemeinde erleben? Und was wird sie als nächstes tun? Es liegt an euch.

The Riftbreaker: The Riftbreaker ist ein Survival-Game mit Basenbau und Action-RPG-Elementen. Ihr seid ein Elite-Wissenschaftler/Kommandant in einem fortschrittlichen Mecha-Anzug, der durch dimensionale Risse reisen kann. Hackt & schlitzt unzählige Feinde auf. Baut eure Basis auf, sammelt Proben und erforscht neue Erfindungen, um zu überleben.

Echo Generation: Der Sommer 1993 neigt sich dem Ende zu und eine verschlafene kanadische Stadt wird plötzlich die Heimat von seltsamen Vorfällen und mutierten Kreaturen. Echo Generation ist ein rundenbasiertes Voxel-Abenteuerspiel über eine Bande von Kindern, die übernatürliche Ereignisse untersuchen, während sie gegen Monster und Mechs kämpfen, um ihre kleine Stadt zu retten.

TUNIC: Tunic ist ein isometrisches Action-Adventure-Spiel, in dem ihr die Wildnis erkundet, Monster bekämpft und Geheimnisse entdeckt. Ihr spielt als kleiner Fuchs in einer großen Welt voller Geheimnisse. Eine wunderschöne Kulisse, spannende Kämpfe und eine Vielzahl von Gegenständen erwarten euch in diesem großartigen Abenteuer.