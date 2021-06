Xbox Game Studios: Microsoft wird weiter Studios kaufen

Autor:, in / Xbox Game Studios

Microsoft hat gestern eine ganze Reihe an Neuigkeiten veröffentlicht, die vor allem den Xbox Game Pass betreffen. Damit ihr nichts verpasst, gibt es hier erst einmal eine Auflistung der Top-Themen:

Darüber hinaus hat man bekannt gegeben, dass Microsoft mindestens ein exklusives Xbox-Spiel pro Quartal veröffentlichen will, um so kontinuierlich für Abwechslung für Xbox-Fans und Xbox Game Pass-Abonnenten zu sorgen. Um dies zu gewährleisten ist Microsoft weiterhin aggressiv auf der Suche nach neuen Studios, die übernommen werden sollen, um so das Angebot für Xbox als Plattform und den Game Pass zu verstärken.