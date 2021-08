Xboxdynasty: Umfrage: Mit welcher Konsole habt ihr angefangen zu spielen?

Autor:, in / Xboxdynasty

In einer neuen Xboxdynasty Community Umfrage möchten wir heute von euch erfahren, mit welcher Konsole ihr angefangen habt zu spielen.

Lasst uns heute wieder einmal in Erinnerungen schwelgen und in den Kommentaren über eure erste Konsole schwärmen!

Womit habt ihr angefangen zu zocken? Welches System hat euch am meisten begeistert und was war euer erstes Videospiel, das euch total in euren Bann gezogen hat?

Wer sich noch erinnern kann, ist herzlich dazu eingeladen bei der Umfrage mitzumachen und seine Erlebnisse in den Kommentaren mit der Xboxdynasty Community zu teilen.

Da wir nicht alle Systeme und Konsolen in einer Umfrage auflisten möchten, haben wir die Auswahl auf die „großen“ Hersteller eingegrenzt und auch den C64 mit aufgenommen. Falls ihr mit einem anderen System eingestiegen seid, dann könnt ihr für „andere“ voten und in den Kommentaren weiter berichten.