Xbox Series X: Folgende Spiele erscheinen nächste Woche KW 31/2021

In der kommenden Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr nun in unserer Übersicht.

Deadly Days – 03. August 2021

Bei Deadly Days werdet ihr in eine Zombieapokalypse geschmissen und müsst mit der richtigen Strategie eine Gruppe von Überlebenden vor dem Untergang bewahren.

Der strategische Überlebenskampf von Deadly Days beginnt am 03. August 2021.

Castle of Pixel Skulls DX (Optimiert für Xbox Series X|S) – 04. August 2021

Als Skelett sollt ihr euch bei Castle of Pixel Skulls DX am 04. August 2021 mit einer Prise Humor im Gepäck den Weg aus einem verwunschenen Schloss bahnen, indem ihr unter Zeitdruck tödliche Hindernisse überwindet.

Castle of Pixel Skulls DX könnt ihr euch für reduzierte 3,99 Euro vorzeitig im Microsoft Store sichern. Regulär werden für den Ausflug in die guten alten Zeiten der 8- und 16-Bit-Ära 4,99 Euro fällig.

Enter Digiton: Heart of Corruption – 04. August 2021

Bei Enter Digiton: Heart of Corruption verschlägt es euch in die trostlosen Gefilde des unterirdischen Königreichs von Digiton, indem ihr einzig mit einem Schild bewaffnet in Kampf gegen Dämonen zieht.

Enter Digiton: Heart of Corruption feiert seine Veröffentlichung am 04. August 2021.

Orbals – 04. August 2021

Wesentlich farbenfroher blüht das magische Königreich von Orbalia auf, das ihr bei Orbals in 100 anspruchsvollen Levels gegen einen mächtigen Drachen verteidigen müsst.

Orbals erscheint am 04. August 2021.

Solos – 04. August 2021

Bei dem Knobelspiel namens Solos dreht sich alles um Kugeln. In den über 100 Herausforderungen besteht eure Aufgabe darin, verkehrte Blöcke abzuschießen, ohne euch selbst dabei zu treffen.

Die knifflige Action von Solos startet am 04. August 2021.

IIN – 05. August 2021

Statt Kugeln stehen bei IIN am 05. August 2021 Würfel hoch im Kurs, die ihr als wandernde Seele an die richtigen Stellen befördern müsst. Das könnt ihr entweder im Alleingang bewältigen oder zusammen mit einem Freund oder Familienmitglied an der Seite.

IIN könnt ihr euch für reduzierte 4,49 Euro im Microsoft Store vorbestellen. Regulär schlägt das hektische Puzzlespiel mit 4,99 Euro zu Buche.

Animus: Revenant – 06. August 2021

Die lange nachwirkenden Machenschaften und daraus entstandenen Blutschulden eines längst verstorbenen Königs müsst ihr in Animus: Revenant ausbügeln und in einer umfangreichen Kampagne der Menschheit großes Leid ersparen.

Das Actionrollenspiel Animus: Revenant erscheint 06. August 2021.

Armed Emeth (Optimiert für Xbox Series X|S) – 06. August 2021

In der Rolle des jungen Valess stürzt ihr euch bei Armed Emeth am 06. August 2021 in ein Abenteuer, das euch in der Begleitung eines Golems über mehrere Kontinente hinweg auf die Suche nach Ruhm und Reichtum schickt.

Armed Emeth kann für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellt werden.

Bone Marrow Console Edition (Optimiert für Xbox Series X|S) – 06. August 2021

Eine Mischung aus Rollen- und Logikspiel erwartet euch bei der Bone Marrow Console Edition. Alleine oder mit einem Mitspieler müsst ihr im Duell gegen finstere Kreaturen Zahlen zu Paaren kombinieren, um dadurch umrandet von einer mittelalterlichen Aufmachung an Waffen, Rüstung und Tränke zu gelangen.

Die Bone Marrow Console Edition erscheint am 06. August 2021.

Goroons – 06. August 2021

Mit bis zu drei Spielern könnt ihr es euch bei Goroons am 06. August 2021 auf dem Sofa bequem machen und in Teamarbeit den Planeten samt seiner Prinzessin vor einer gefährlichen Bedrohung beschützen.

Ihr könnt euch den Zugang zu der Welt von Goroons für reduzierte 4,49 Euro vorzeitig im Microsoft Store sichern. Regulär werden 4,99 Euro für das knifflige Puzzleabenteuer fällig.

No Thing (Optimiert für Xbox One X) – 06. August 2021

Zu guter Letzt steht noch das übernatürliche Actionspiel No Thing in den Startlöchern, das umrandet von einer minimalistischen Aufmachung die Geschichte eines Büromitarbeiters in einem totalitären Staat erzählt.

No Thing geht am 06. August 2021 an den Start.