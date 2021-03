2K Games: Spiele-Division von HookBang übernommen

2K gab heute den Erwerb der in Austin, Texas ansässigen Videospiele-Division von HookBang, LLC bekannt, die Teil des 100%igen 2K-Studios Visual Concepts wird, Entwickler der legendären Videospiele-Reihe NBA 2K. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.

Das neue Studio wird als Visual Concepts Austin Teil der Entwickler-Familie, die bereits Niederlassungen in den USA in der San Francisco Bay Area, im Großraum Los Angeles und im Orange County, Kalifornien sowie in Vancouver, Seoul, Shanghai und Budapest hat.

Der noch bekanntzugebende Firmensitz wird in der Metropolregion von Austin, Texas liegen. Die dortige Belegschaft soll um Hunderte neuer Entwickler erweitert werden, um NBA 2K und das expandierende Publishing-Geschäft von 2K zu unterstützen. Die Übernahme erfolgt im Zuge von 2Ks fortwährenden Bestrebungen, talentierte Entwicklerteams auf der ganzen Welt für 2K zu gewinnen, um das Unternehmensportfolio an interaktiven Unterhaltungsangeboten weiter auszubauen.

HookBang, LLC wurde 2012 als lösungsorientiertes Kollektiv aus Programmierern, Künstlern und Designern gegründet, die einen Komplettservice für Softwaredesign und Entwicklung für Marken, Agenturen und Technologieunternehmen bieten. Kürzlich haben sie sich in einer Partnerschaft mit Visual Concepts zusammengeschlossen, um Grafiken, Designs und Unterstützung bei der Software-Entwicklung für NBA 2K21 zu liefern, dem Flaggschiff der Sport-Simulations-Videospiele. Als Visual Concepts Austin wird das Team seine Arbeit an der NBA 2K-Reihe weiter ausbauen und auch Plattformentwicklung und Live-Service-Support leisten.

„Mit einem so prominenten Studio wie Visual Concepts an NBA 2K21 zu arbeiten, war eine außergewöhnliche Gelegenheit für HookBang“, so HookBang-CEO Frank Roan. „Durch den formellen Anschluss an Visual Concepts und 2K können wir unseren Beitrag zum Produkt, dem Unternehmen und dem in Austin ansässigen Entwicklerteam noch mehr intensivieren.“

„NBA 2K ist ein wichtiger Teil des Publishing-Geschäfts von 2K, eine Größe in der gesamten Videospielebranche sowie ein Fixpunkt der weltweiten Popkultur“, erklärt Greg Thomas, President von Visual Concepts. „Wir haben im Laufe der Jahre in viel in NBA 2K investiert und damit immer wieder neue Höhen erreicht. HookBang hat in den letzten Jahren gemeinsam mit uns an NBA 2K gearbeitet und wir freuen uns sehr, dieses talentierte Team in der Familie von Visual Concepts begrüßen zu dürfen.“