Activision Blizzard: Bobby Kotick verlässt das Unternehmen dieses Jahr

Nach nun mehr fast zwei Jahren ist der Activision Blizzard Deal endlich vollendet und Microsoft kaufte am Freitag, den 13. Oktober 2023 offiziell das Unternehmen für rund 69,- Milliarden US-Dollar.

Schneller als erwartet verkündete Spencer nach dem erfolgreichen Deal die ersten Änderungen in der Besetzung von Activision Blizzard. Ein internes Memo, welches Spencer seinen Kollegen schickte, bestätigte die ersten geplanten Anpassungen.

In dem Memo heißt es: „Wir freuen uns sehr, dass die Mitarbeiter von Activision Blizzard unsere Kollegen, Mitarbeiter und Teamkollegen sind. Bobby Kotick hat sich bereit erklärt, bis Ende 2023 in seiner Funktion zu bleiben und direkt an mich zu berichten, um eine reibungslose und nahtlose Integration zu gewährleisten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit als vereintes Team und werden in den kommenden Monaten weitere Updates zu unserer neuen Organisationsstruktur veröffentlichen.“

Dies bedeutet, dass Bobby Kotick das Unternehmen Ende 2023 verlassen wird.

Es wurde bereits im Vorfeld spekuliert, dass der CEO seinen Schreibtisch nach der Übernahme räumen muss. Phil Spencer wird in den nächsten Wochen die Geschäftsstellen von Activision, Blizzard sowie King persönlich besuchen, um die neuen Kollegen zu begrüßen. Ebenso erhalten diese die Möglichkeit, in einem Online-Meeting am 8. November, sich vorab kennenzulernen.