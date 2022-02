Activision Blizzard: Call of Duty Play Abo-Dienst anscheinend in der Mache

Autor:, in / Activision Blizzard

Activision plant anscheinend einen Abo-Dienst für die Call of Duty Franchise.

Möglicherweise arbeitet Activision derzeit an einem Call of Duty Abo-Dienst. Dabei sollen alle Call of Duty-Spiele zu einem monatlichen Abo-Preis zugänglich gemacht werden. Premium-Abonnenten erhalten dazu stets alle DLCs, Erweiterungen und vieles mehr dazu.

Laut dem Leaker „RalphsValve“ stehen folgende Änderungen auf dem Programm:

„Infinity Ward plant, das UI/UX-System von Call of Duty zu vereinfachen und komplett zu überarbeiten; ⁃ Ein großes Redesign und Rebranding ⁃ Einführung des ersten Call of Duty-Abonnementmodells ⁃ Einführung einer mobilen Anwendung, im Konzept ⁃ Entdeckung von Inhalten & Bibliothek/Speicher“

William Faler, ehemaliger UX-Direktor von Hulu und neuer UI/UX-Direktor bei Infinity Ward, soll diese Pläne offenbar verwirklichen.

Was an den Gerüchten tatsächlich dran ist, bleibt abzuwarten. Deswegen solltet ihr diese Informationen mit Vorsicht und einer gewissen Skepsis genießen.