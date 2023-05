Autor:, in / Activision Blizzard

Zwar mag die Competition and Markets Authority (CMA) die Übernahme in Großbritannien von Activision Blizzard blockiert haben, doch Microsoft arbeitet bereits an einem Berufungsverfahren.

Indes soll die Blockierung des Deals der CMA keine Auswirkung auf die ausstehende Entscheidung für den chinesischen Markt haben.

Wie Equity Report berichtet, wird es weder Einfluss auf den Zeitplan noch das Ergebnis der Prüfung durch die Kartellbehörde Chinas haben, die für Mai erwartet wird. Der Bericht beruft sich auf zwei lokale Anwälte für das Kartellrecht.

Erst heute hatte sich der Unternehmer Warren Buffet zum Deal geäußert und gesagt, dass die Behörden die Schuld tragen, wenn er scheitert.