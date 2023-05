Microsoft plant in Kürze gegen die Blockierung der Activision Blizzard-Übernahme seitens der britischen Wettbewerbsbehörde CMA Berufung einzulegen. Für diese Unterfangen verpflichtete das Unternehmen jüngst den erfahrenen Anwalt Daniel Beard KC.

Auch Activision Blizzard selbst scheint sich laut Informationen des Analysten Florian Müller für den kommenden Prozess zu wappnen und seinerseits den ebenfalls hochdekorierten Anwalt Lord David Pannick KC anzuheuern.

Pannick ist parteiunabhängiges Mitglied des House of Lords und war als Hauptverteidiger bereits an 25 Fällen vor dem Obersten Gerichtshof des Vereinigten Königreichs, 100 Fällen in der Vorgängerinstitution des UKSC (Appellate Committee of the House of Lords), 25 Fällen vor dem Europäischen Gerichtshof und 30 Fällen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte beteiligt.

Zu seinen prominentesten Klienten gehörten Königin Elisabeth II., der ehemalige Premierminister Boris Johnson, der Fußballverein Manchester City FC und der ehemalige BBC-Generaldirektor Mark Thompson.