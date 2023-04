Autor:, in / Activision Blizzard

Es wird erwartet, dass die CMA die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft am Mittwoch genehmigen wird.

Wie wir bereits berichtet haben, ist die aktuelle Woche sehr wichtig für Microsoft mit Hinblick auf die Übernahme von Activision Blizzard.

Nun berichtet die Financial Times, dass man erwartet, dass die Übernahme am Mittwoch von der CMA (Competition and Markets Authority) genehmigt wird.

Das Vereinigte Königreich könnte also den Stein ins Rollen bringen und somit die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft offiziell genehmigen, worauf die anderen ausstehenden Genehmigungen aufbauen könnten.