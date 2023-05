Activision Blizzard: Microsoft hat Berufung gegen CMA eingelegt

Autor:, in / Activision Blizzard

Nachdem die Competition and Markets Authority (CMA) die Übernahme von Activision Blizzard wegen Bedenken zum Cloud-Gaming-Markt blockiert hatte, kündigte man noch im April an, in Berufung gehen zu wollen.

Genau das hat Microsoft jetzt getan.

Vor den britischen Kartellbehörden legte der Xbox- und Windowskonzern jetzt Berufung ein, wie ein Sprecher gegenüber Bloomberg bestätigt.

Der Fall wird jetzt vor dem Competition Appeal Tribunal (CAT) geprüft. Unkomplizierte Fälle sollen laut Angaben in weniger als neun Monaten abgeschlossen werden.

Wie viel Zeit das Tribunal benötigt, um den Fall abzuschließen, kann man derzeit nicht abschätzen. Activision Blizzard CEO Bobby Kotick rechnete jüngst aber damit, dass es ein Schnellverfahren wird.