Activision Blizzard: Mitarbeiter sollen ins Büro zurückkehren

Berichten zufolge ist die Belegschaft von Activision Blizzard verärgert über die Pläne, an drei von fünf Tagen im Büro arbeiten zu müssen.

Auf Social Media berichteten zwei Personen über die Pläne von Activision Blizzard, die Mitarbeiter für drei von fünf Tagen in die Büros zu zitieren. Ein Sprecher bestätigte dies gegenüber der Seite VGC.

Auf Twitter berichtete @LeastMyHairIsOk: „Heute haben Activision und Blizzard den Mitarbeitern einen Rückkehr-zum-Büro-Plan angekündigt. Es beginnt je nach Studio im April/Juni. Das Unternehmen wird in diesem Fall eine starke Reduzierung der Kraft sehen.“

Bei einem Großteil der Belegschaft würde kein Interesse an einer Rückkehr ins Büro bestehen. Als ein Faktor wurde ausgeführt, in Bezug auf Covid-19 die würden die Risiken höher als der Nutzen einer Büroumgebung bewertet. Einen zweiten, eventuell sogar wichtigeren Punkt stellten die hohen Lebenshaltungskosten dar. Diese waren bereits vor der Pandemie Diskussionsgegenstand in Gesprächen mit der Unternehmensleitung. Durch die Arbeit im Homeoffice wäre es einigen Angestellten nun möglich geworden, ihr Auto zu verkaufen oder durch Umzüge in weiter entfernte Städte die Kosten zu senken.

„Seit mehr als einem Jahrzehnt haben die Abteilungen mit niedrigerem Einkommen die Unternehmensleitung gebeten, jährliche CoL-Anpassungen in die Gehälter aufzunehmen, um dies zu verhindern, was jedoch abgelehnt wurde, und unsere jüngsten Gespräche vom letzten Monat deuten darauf hin, dass es keine Pläne gibt, die in diesem Jahr zu ändern“, wurde berichtet. So befürchtete @LeastMyHairIsOk eine Abwanderung von Arbeitskräften: „Die Führungsebene ist nicht auf das vorbereitet, was wahrscheinlich passieren wird – eine Talenteflucht, da wir anderswo Arbeit finden. Andere Jobs im Technologiesektor werden besser bezahlt und bieten WFH[Working From Home], und es ist klar, dass unsere Gedanken zu diesem Thema irrelevant sind. Welchen Anreiz haben unsere Mitarbeiter, bei Activision Blizzard zu bleiben?“

Ähnlich lautete ein Beitrag auf Reddit von DrHilarious_PHD, der laut eigenen Angaben in der QA Abteilung arbeitet.

„Activision hat soeben die Abschaffung der Heimarbeitsmöglichkeiten bekannt gegeben und lehnt Bewerbungen für permanente Heimarbeit für Menschen mit Behinderung ab. Es kam zu Massenstreiks“, klagte er.

Er zeigte einen Screenshot, der aus einer internen E-Mail des HR-stammen soll.

„Unser Arbeitsmodell für die Qualitätssicherung von Activision in El Segundo, Austin und Minneapolis sieht vor, dass die Mitarbeiter drei Tage pro Woche im Büro sind und zwei Tage pro Woche aus der Ferne arbeiten“, heißt es darin. Und weiter: „Es wird erwartet, dass die Mitarbeiter in einem angemessenen Umkreis um das Büro, für das sie eingestellt wurden, arbeiten. Daher gibt es bei QA keine permanenten Möglichkeiten zur Fernarbeit.“ Der User zeigte sich über diese Antwort frustriert: „Für einige ist das Pendeln einfach nicht möglich, da sie diesen Remote-Job unter den Idealen der Arbeit von zu Hause aus angenommen haben. Sie können nicht mehr pendeln und die Nachtschicht kann morgens um 3:30 Uhr kein Transportmittel finden.“

Videogameschronicle.com fragte bei Activision Blizzard nach und erhielt eine Stellungnahme durch einen Sprecher:

„Activision Blizzard hat im Laufe des letzten Jahres Teams ins Büro zurückgebracht, und am 13. Februar haben wir unsere Pläne für die Zukunft der Arbeit aktualisiert. In enger Zusammenarbeit mit jedem Führungsteam haben wir einen Plan erstellt, der darauf basiert, was das Beste für unser Geschäft und unsere Teams ist.“ „Wir freuen uns auf die verstärkte persönliche Zusammenarbeit in Echtzeit und die Möglichkeiten, die diese Veränderung mit sich bringen wird.“