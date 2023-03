Activision Blizzard: Sony: Dies wird den Wettbewerb irreparabel schädigen

Autor:, in / Activision Blizzard

Sony hat eine neue Erklärung zur Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft abgegeben. Sony ist der Meinung, dass die Übernahme und das damit verbundene Call of Duty-Angebot den Wettbewerb irreparabel schädigen wird und dass es Microsoft war, dass die Schwärzung der öffentlichen Einreichung des Angebots an PlayStation beantragt hat.

Die Schwärzungen könnt ihr euch hier ansehen. Es ist davon auszugehen, dass Microsoft die Schwärzungen nur beantragt hat, um mögliche weitere Angebote für andere Mitbewerber nicht ins schlechte Licht zu rücken. Beispielsweise könnten so andere Unternehmen sehen, dass Sony ein viel besseres Angebot wie man selbst bekommen hat, was wiederum (verständlicherweise) nicht gerne gesehen ist.

Ob die CMA auf die Forderungen von Sony eingeht, den Deal zwischen Microsoft und Activision Blizzard zu blockieren, bleibt abzuwarten. Ebenso, ob die CMA ebenfalls glaubt, dass das Call of Duty-Angebot von Microsoft an Sony – 10 Jahre Call of Duty Parität auf allen Plattformen – den Wettbewerb wirklich irreparabel schädigen wird oder ob die Verbraucher nicht doch letztlich davon profitieren werden, da es einen größeren Konkurrenzkampf zwischen den Herstellern gibt.

Der Analyst Michael Pachter ist der felsenfesten Überzeugung, dass der Deal lediglich Sony schaden wird, aber nicht den Verbrauchern, die stattdessen von dem neuen Wettbewerb zwischen Sony und Microsoft profitieren werden.