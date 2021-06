Activision Blizzard: StarCraft-Veteranen gründen eigenes Studio

In den letzten Jahren haben eine Reihe von Entwicklern und Führungskräften des Top-Videospiel-Publishers Blizzard das Unternehmen verlassen, um ihre eigenen Studios zu gründen, auf der Suche nach kreativer Freiheit und Autonomie, die sie bei einem Unternehmen, das auf der Jagd nach Megahits ist, nicht mehr finden.

Jetzt ist in Irvine, Kalifornien, der Stadt, in der Blizzard einen weitläufigen Campus hat, ein Alumni-Netzwerk entstanden, das von einigen in der Gaming-Community liebevoll als Blizzard 2.0 bezeichnet wird. Hunderte von Ex-Mitarbeitern, darunter der Mitbegründer und jahrzehntelange Geschäftsführer des Unternehmens, haben sich dort auf ein halbes Dutzend unabhängiger Studios verteilt.

Ohne die meistverkauften Marken wie Warcraft und Overwatch und das Ansehen bei den Fans, das Blizzard seit seiner Gründung 1991 aufgebaut hat, ist der Schritt in die Selbstständigkeit ein Risiko. Aber die Startups bekommen Unterstützung von Risikokapitalgebern, die darauf aus sind, die Art von Umsatz zu erzielen, die Blizzards Muttergesellschaft Activision Blizzard Inc. generiert – 8,1 Milliarden Dollar im Jahr 2020. Und die Gründer sind überzeugt, dass die Fans für sie da sein werden.

Blizzard hat sich schon früh einen Namen mit seinen Echtzeit-Strategiespielen gemacht, bei denen die Spieler mit einer großen Anzahl komplexer Einheiten in „Echtzeit“ gegeneinander antreten, anstatt abwechselnd zu warten. Die Warcraft- und StarCraft-Franchises wurden zum Inbegriff dieses Genres. Aber in den letzten Jahren, als Echtzeit-Strategiespiele an Popularität verloren haben, hat der Spielegigant lukrativere Franchises wie Diablo, in dem Spieler einen einzelnen Charakter benutzen, um sich durch Horden von Dämonen zu schlagen, und den Ego-Shooter Overwatch bevorzugt.

Als der erfahrene Produzent Tim Morten und eine Handvoll anderer Blizzard-Mitarbeiter ein neues Strategiespiel entwickeln wollten, verließen sie die Firma und gründeten letztes Jahr die Frost Giant Studios.

Morten sagte, dass große Publisher wie Activision Blizzard nach „Milliarden-Dollar-Produkten“ suchen, anstatt einfach nur darauf abzuzielen, profitable Spiele zu entwickeln.

„Meine Wahrnehmung von RTS als Genre ist, dass Blizzard damit Geld gemacht hat“, sagte Morten, „aber es geht nur um Größenordnungen.“

Börsennotierte Spielefirmen wie Activision Blizzard sind oft konservativ und risikoscheu, wenn es um die Unterstützung von Spielen geht, während Risikokapitalgeber einen eher verstreuten Ansatz verfolgen und in Dutzende von Spielefirmen investieren, in der Hoffnung, dass eine von ihnen ein Hit wird, wie Roblox, das beliebte Tool zur Spieleerstellung, dessen Muttergesellschaft beim Börsengang Anfang des Jahres mit fast 50 Milliarden Dollar bewertet wurde.

Ben Brode, ehemals Leiter des beliebten Kartenspiels Hearthstone, verließ Blizzard im Jahr 2018, um ein unabhängiges Studio namens Second Dinner zu gründen. Er und seine Mitgründer schlossen einen Deal mit Marvel Games ab, um ein Spiel zu entwickeln und sammelten 30 Millionen Dollar von der chinesischen Firma NetEase Inc.

„Es war ein bisschen beängstigend, von Bord zu gehen“, nachdem er 15 Jahre lang bei Blizzard gearbeitet hatte, sagte Brode in einem Interview. „Aber wir haben jetzt mehr Freiheiten und können uns schneller bewegen.“

Fans freuen sich bereits über die Aussicht auf geistige Nachfolger von Blizzard-Spielen. Morten sagte, dass er und sein Team für sein Strategiespiel in Kontakt mit langjährigen Spielern stehen, die sich freuen, ein schlummerndes Genre wiederbelebt zu sehen.

„Wir haben eine Ära erreicht, in der die Community selbst der wichtigste Faktor für den Erfolg eines Spiels ist“, sagte er.

Die Welle von Ex-Blizzard Indies könnte auch noch mehr Talente dazu inspirieren, Blizzard zu verlassen, das in letzter Zeit mit mehreren Kontroversen konfrontiert war, wie z.B. der katastrophalen Veröffentlichung von Warcraft III: Reforged, einem Remake, das von Fans und Kritikern verrissen und als das erste schlechte Spiel des Unternehmens bezeichnet wurde.

Jahrzehntelang war der Mann, der die Kultur von Blizzard vor den Einflüssen des Unternehmens schützte, Mike Morhaime, der Mitbegründer und ehemalige CEO, der das Unternehmen 2018 verließ. Letztes Jahr kündigte Morhaime sein eigenes Unternehmen an, Dreamhaven, das er mit seiner Frau Amy und zwei Dutzend anderen Blizzard-Veteranen gründete.

Dreamhaven betreibt zwei interne Spielestudios und hat sich mit mehreren anderen Ex-Blizzard-Firmen zusammengeschlossen, wodurch ein Netzwerk von Ehemaligen entstanden ist, die oft zusammenarbeiten. Morten sagte, dass Dreamhaven für Frost Giant beratend tätig ist, während Brode sagte, dass er regelmäßig Entwickler aus anderen Ex-Blizzard-Studios einlädt, um das Spiel seiner Firma zu testen. Kürzlich kündigte Frost Giant ein Lizenzabkommen mit der Unreal Engine von Epic Games Inc. und eine beratende Partnerschaft mit Dreamhaven an. „Wir sind alle super freundlich zueinander“, sagt Brode. „Wir versuchen alle, uns über Wasser zu halten, unser Bestes zu geben und uns gegenseitig zu helfen, das Ziel zu erreichen.“

Doug Creutz, ein Analyst bei Cowen & Co, sagte, er erwarte einige „gute Spiele, vielleicht sogar einige großartige“, aber es sei unwahrscheinlich, dass dieses Alumni-Netzwerk die Magie wiederherstellen werde, die Blizzard zu einem bekannten Namen gemacht habe.

„Es gab bereits viele Versuche von Ex-Blizzard-Leuten, neue Studios zu gründen, und während einige von ihnen anständigen Erfolg hatten, haben wir keinen gesehen, der auch nur annähernd an das herankam, was Blizzard erreicht hat“, sagte er. „Die Gründer von Blizzard waren jung und hungrig und wahrscheinlich ein bisschen unwissend, auf was für ein Wagnis sie sich damals eingelassen haben, damals in den 1990ern.“

Creutz sagte, die Abgänge hätten „bereits einen Effekt“ auf Blizzard. Die internen kulturellen Probleme und andere Veränderungen werden auch wichtige Faktoren für die Qualität von Blizzards zukünftigen Titeln sein.