Alan Wake 2: Pitch für TV-Konzept seinerzeit abgelehnt

Ursprünglich sollte Alan Wake 2 schon 2012 eine Fortsetzung erhalten, welche aber zu dem Spin Off Alan Wake’s American Nightmare wurde. Bereits damals hatte Remedy die Idee, das Spiel in Verbindung mit einem TV-Format aufzubauen.

Creative Director Sam Lake erklärte in einem Interview auf dem Summer Games Fest, wie es dazu kam. Der Gedanke, die Geschichte um Alan Wake in einem TV-Format zu erzählen, parallel den Spieler ein Spiel passend dazu spielen zu lassen, packte das Studio sehr früh.

So entschied es sich, diese Idee Microsoft vorzuschlagen. Microsoft lehnte diese Idee allerdings ab, da sie der Meinung waren, „dass lineare Einzelspieler-Spiele der Vergangenheit angehören“, laut Lake. Trotz dieser Ablehnung war Microsoft von der Idee der Kombination von TV und Spiel begeistert, woraufhin die Idee zu Quantum Break immer mehr Form annahm.

Lake sagte dazu: „Also haben wir ein Konzept für Alan Wake 2 entwickelt, wir haben es Microsoft gezeigt – aber auch anderen Publishern zu dieser Zeit – und es war vielleicht ein etwas ungünstiges Timing, da sich die Branche auf dem Weg dorthin imme mehr veränderte. Es war zu der Zeit, als man eindeutig das Gefühl hatte, dass lineare Einzelspieler-Spiele der Vergangenheit angehören. Nun, die Einzelspieler-Story-Games sind heutzutage offensichtlich riesig, aber zu der Zeit fühlte es sich so an, als ob niemand wirklich interessiert war. Und als Detail hatte ich in diesem Pitch die Idee, dass es zwischen den Episoden des Spiels Live-Action-Mini-Episoden geben würde, und während dieses Pitches bei Microsoft sagten sie: ‚Wir sind daran interessiert, aber nicht wirklich daran interessiert, das mit Alan Wake weiterzumachen.“

In den folgenden Monaten legte Lakes Team immer wieder neue Versionen zu Alan Wake 2 vor, während man parallel an Quantum Brake arbeitete. Ebenso Control begann als Konzept, welches ursprünglich für Alan Wake 2 vorgesehen war, dann aber in ein eigenes Spiel umgewandelt wurde.

Die Entscheidung damals von Microsoft, ein Spiel in der Kombination mit parallel laufenden TV-Episoden zu vermarkten, passte übrigens hervorragend. Quantum Break fügte sich hervorragend in Microsofts berüchtigte Enthüllung der Xbox One 2013 ein, da die Kombination von „Gaming und Fernsehen“, für Microsoft ein zentraler Punkt der Konsole war. Der Fokus für die vorgestellte Konsole war ganz klar das Fernsehen, was sich exzellent mit der Idee der abwechselnden Erzählung von Spiel und TV-Format deckte. So entstand Quantum Break für Xbox One.

Alan Wake 2 wird in digitaler Form für PC im Epic Games Store, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein. Vorbestellungen für Alan Wake 2 sind ab sofort möglich. Die Veröffentlichung ist für den 17. Oktober 2023 geplant.