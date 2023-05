Autor:, in / Alan Wake 2

Der Schriftsteller mit einstiger Schreibblockade kehrt in diesem Jahr in die Welt der Videospiele zurück. Womöglich schon im Oktober. Das verriet Matthew Porretta, der Sprecher der titelgebenden Hauptfigur.

Im Podcast Monsters, Madness, and Magic erzählte er, dass er gerade erst letzte Woche bei Entwickler Remedy in Finnland war. Dort habe er an Alan Wake 2 gearbeitet, das im Oktober herauskommen soll.

Die Entwicklung von Alan Wake 2 befand sich im April in finalen Zügen. Remedy selbst hatte schon zur Ankündigung vor zwei Jahren gesagt, das Survival-Horrorspiel 2023 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC auf den Markt bringen zu wollen.