Alan Wake: Xbox-Spiel wurde heute vor 11 Jahren veröffentlicht

Heute vor 11 Jahren wurde Alan Wake veröffentlicht! Remedy Entertainment erinnert sich sehr gerne an die Anfänge der Alan Wake-Reihe zurück, wobei die Gerüchte um Teil 2 nicht abreißen wollen.

Today is 11 years since we first released Alan Wake.

Thank you all for the boundless love and support for our game. Thank you for staying in the light. 💛🔦 #11yearsofAlanWake

🎨 By @_AltoArcadevere: https://t.co/m42G6ucrDN pic.twitter.com/bCYbt1nENR

— Remedy Entertainment (@remedygames) May 14, 2021