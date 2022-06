AMD: Quellcode für FidelityFX Super Resolution 2 veröffentlicht

AMD hat bereits im März 2022 die vollständige Unterstützung von FidelityFX Super Resolution 2.0 für die Xbox Series X verkündet, doch die Unterstützung an der Konsole geht nur schleppend voran. Dies könnte sich schlagartig ändern, denn jetzt wurde der Quellcode der Technologie für alle Entwickler freigegeben.

AMD gibt bekannt: „Nach der kürzlichen Veröffentlichung der ersten Spiele mit AMD FidelityFX Super Resolution 2.0, unserer temporalen Upscaling-Technologie der nächsten Generation, haben wir nun einen weiteren wichtigen Meilenstein für FSR erreicht – den ersten Jahrestag der Technologie! Und um das zu feiern, haben wir einige aufregende Ankündigungen zu machen. Zunächst einmal ist AMD FidelityFX Super Resolution (FSR 1.0 und FSR 2.0) jetzt verfügbar und wird in über 110 Spielen eingesetzt! Darüber hinaus veröffentlichen wir auch die FSR 2.0 API auf GPUOpen für die Integration in Spiele durch Entwickler.“

„Die Adoptionsrate von AMD FidelityFX Super Resolution ist einfach erstaunlich. Seit dem Start im Jahr 2021 mit nur 7 Spielen, die FSR 1.0 unterstützen, haben wir ein Jahr später unglaubliche 110+ verfügbare und kommende Spiele, die sowohl FSR 1.0 als auch FSR 2.0 unterstützen.“

„Außerdem werden in Kürze Plug-ins für die Unreal Engine 4 und 5 zur Verfügung stehen, um die Integration für Entwickler, die Unreal verwenden, so einfach wie möglich zu gestalten. Darüber hinaus wird FSR 2.0 auch auf der Xbox unterstützt und wird im Xbox GDK für registrierte Entwickler zur Verwendung in ihren Spielen verfügbar sein.“