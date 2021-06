AMD: FidelityFX Super Resolution kommt diesen Monat

Autor:, in / AMD

AMD hat angekündigt, dass die hauseigene Super-Sampling-Technik FidelityFX Super Resolution (FSR), die die Leistung und Bildqualität in unterstützten Spielen steigern soll, am 22. Juni an den Start gehen wird. Das Unternehmen hielt dazu eine Präsentation mit mehr Informationen zu der Technik auf der Computex Taipei ab.

Supersampling ist ein Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen AMDs GPUs und denen des Konkurrenten Nvidia. DLSS (Deep Learning Super Sampling), Nvidias Version der Technik, nutzt neuronale Netze, um Bilder in höherer Qualität aus niedrigeren Auflösungen in Echtzeit zu rekonstruieren, wodurch Spiele mit flüssigeren Frameraten laufen können, ohne dass die Bildqualität darunter leidet.

Nvidia hat DLSS im Jahr 2018 mit der RTX-20-Serie eingeführt und seitdem die Leistung und Unterstützung gesteigert. Mehr als 50 Spiele arbeiten nun mit DLSS, und Nvidia hat angekündigt, dass Red Dead Redemption 2 und Rainbow Six Siege das Feature bekommen werden.

AMD hat zum ersten Mal letztes Jahr bei der Ankündigung der RX 6000-GPUs gesagt, dass es an Super-Sampling arbeitet. Das Unternehmen gibt noch nicht allzu viele technische Details über das Feature bekannt, sagt aber, dass es Open Source sein wird und dass es dieses Jahr mehr als zehn Studios und Engines unterstützen werden.

FSR wird vier Stufen der Skalierung unterstützen. In AMDs eigenen Tests, bei denen Godfall auf einer Radeon RX 6800 XT mit epischen Grafikeinstellungen und Raytracing lief, erreichte der Performance-Modus 150fps – eine enorme Steigerung gegenüber dem nativen Rendering-Ergebnis von 49fps. Die Modi „Balanced“, „Quality“ und „Ultra Quality“ lieferten Ergebnisse von 124fps, 99fps bzw. 78fps.

Da FSR Open-Source ist, läuft es auch auf Nvidia-GPUs, einschließlich der 10er-Modelle, die DLSS nicht unterstützen. AMD behauptet eine 41-prozentige Leistungssteigerung im Qualitätsmodus für Godfall auf einer GTX 1060, was die Framerate von 27fps auf 38fps erhöht.