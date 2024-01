Apple: Xbox Cloud Gaming jetzt als App zugelassen

Autor:, in / Apple

Apple erlaubt in seinem App Store jetzt Streaming-Apps wie Xbox Cloud Gaming und GeForce Now. Anbieter können demnach jetzt eine einzige App zur Freigabe einreichen, mit der man alle Spiele aus dem Katalog des Anbieters streamen kann, wie es in einer Mitteilung dazu heißt. Diese Neuerung soll weltweit gelten.

Bislang konnten Nutzer auf iOS nur den Weg über den Webbrowser gehen. Nun kann das Streaming über vollwertige Apps erfolgen.

Im Jahr 2020 ermöglichte Apple zwar schon ähnliches, allerdings verlangten die damaligen Richtlinien, dass man jedes Spiel des Dienstes als eigenständige App einreicht. Jetzt muss „jedes Erlebnis, das in einer App im App Store zur Verfügung gestellt wird, alle App Store Review Guidelines einhalten und die Host-App muss eine Altersfreigabe für den höchsten in der App enthaltenen Inhalt haben.“

Apple schafft für Entwickler auch „verbesserte Entdeckungsmöglichkeiten für Streaming-Spiele, Mini-Apps, Mini-Spiele, Chatbots und Plug-ins, die sich in ihren Apps befinden.“ Es kann auch Apples In-App-Kaufsystem genutzt werden, um digitale Inhalte oder Abonnements in den Apps zu verkaufen.