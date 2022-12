Armored Core VI: Fires of Rubicon: Boss-Kämpfe sind das Highlight des Spiels

In einem Interview mit IGN haben From Software-Präsident Hidetaka Miyazaki und Director Masaru Yamamura einige Details zum kommenden Mech-Titel Armored Core VI: Fires of Rubicon offenbart.

Wie für Spiele des japanischen Entwicklerstudios üblich, wird auch Armored Core VI auf intensive und harte Kämpfe setzen. Yamamura bekräftigt dabei, dass der Ansatz im Vergleich zu Sekiro: Shadows Die Twice, bei dem er als Lead-Designer fungierte, vor allem aufgrund der zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten ein komplett anderer sein wird:

„Wir haben generell versucht, den Schwierigkeitsgrad auf der herausfordernden Seite zu halten, aber das heißt nicht, dass der Schwierigkeitsgrad durchgehend gleich ist. Wir wollten ein paar nette Tempowechsel und eine gute Balance zwischen Schwierigkeit und Schwierigkeitsgrad haben. Das kann je nach Missionstyp variieren.“ „Es hängt von den Gegnern ab, mit denen man es in den Missionen zu tun hat. Es hängt davon ab, wie man seinen Mech zusammenstellen will. Aber das ist ein Ansatz, den wir verfolgen wollten, nämlich den Spieler entscheiden zu lassen, wie er jede Mission vorbereiten und angehen will, und dann diese schöne Balance des Schwierigkeitsgrades während der Missionen und der Kampagne zu haben.“ „Der Kampf beginnt also in der AC-Garage, wo man entscheidet, welche Waffe und welches Layout man wählt, welche Leistung der AC im Kampf haben soll, und man nimmt dies mit in jede Begegnung und jeden Bosskampf. Das ist also diesmal Teil der Strategie, und ich denke, das wirkt sich stark auf den Schwierigkeitsgrad aus.“

Das absolute Highlight des Spiels sollen die Bosskämpfe darstellen, die From Software-typische Elemente mit der durch die zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten gegebenen Variation kombinieren, so Yamamura:

„Die Essenz der Kämpfe, in denen der Spieler die Züge des Gegners liest und dann mit ihm spielt, ist natürlich vorhanden, wie es typisch für From Software ist. In diesem Titel sind sowohl der Gegner als auch die eigene Maschine aggressiv und gewalttätig in ihren Angriffen.“ „Wir entwickeln das Spiel so, dass die Spieler die dynamischen und intensiven Bosskämpfe genießen können, die nur Mechs bieten können, zusammen mit den einzigartigen Aspekten von Armored Core, wie z.B. dem Zusammenbau der richtigen Teile, um es mit den stärksten Feinden aufzunehmen.“ „Es wird eine große Auswahl an verschiedenen Teilen geben, die man an verschiedenen Teilen seines Mechs austauschen kann. Dieser Aspekt wird also in Armored Core VI vollständig erhalten bleiben.“

Das generelle Spielprinzip ist dabei um das Aufrüsten seines Mechs aufgebaut. Durch den Abschluss von Missionen wird Geld verdient, welches wiederum in neue Bauteile und Verbesserungen fließt:

„Der allgemeine Spielzyklus besteht darin, Missionen zu erledigen, Geld zu verdienen und mit dem Geld teurere Waffen und Teile für seinen Mech zu kaufen. Außerdem tunt man diese Teile, die Waffen und seinen Mech so, dass sie zu deinem Spielstil passen, indem man die Parameter und die Leistung der verschiedenen Teile so verändert, dass sie zu der Art und Weise passen, wie du jede Mission und jeden Kampf angehen willst. Ich denke, man könnte dies als das Äquivalent in Armored Core VI bezeichnen.“ „Ich denke, man kann sich etwas Ähnliches vorstellen wie bei den früheren Armored-Core-Spielen, wenn es darum geht, wie man seine Mech-Teile in Bezug auf ihre Mobilität anpasst und wie man sie im Spiel einsetzt. Man kann die Generatoren oder Booster einstellen, um die Boosts, die Flugzeit, die Boosthöhe oder die Explosivität des Boosts zu verbessern. Das sind alles Dinge, die auch in Armored Core VI Anwendung finden werden.“

Armored Core VI: Fires of Rubicon erscheint 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.