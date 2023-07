Armored Core VI: Fires of Rubicon: Gameplay-Premiere startet jetzt

Schaut euch hier die Gameplay-Premiere zu Armored Core VI: Fires of Rubicon an.

Die Piloten bereiten sich für den Kampf vor und präsentieren in der Gameplay-Premiere zu Armored Core VI: Fires of Rubicon, wie sie ihrem Mechs in die Materialschlacht führen.

Schaut euch das erste Gameplay zum Spiel jetzt an: