FromSoftware ist ein Name, wo einige Spieler Reißaus nehmen! Dark Souls, Sekiro, Demon’s Souls, Elden Ring und Bloodborne. Diese Titel treiben auch hart gesottenen Spielern schnell die Tränen in die Augen.

Das Genre „Soulslike“ wurde erschaffen, sorgte fortan für viele Spiele zu einer Vorlage. Das Konzept war einfach, wie auch direkt fordernd zugleich. Noch heute entbrennen wilde Diskussionen, ob die Titel des japanischen Studios „einfach zu spielen“ oder „einfach unfair“ gestaltet sind.

Bevor dieser Trend 2009 seinen Lauf mit Demon’s Souls auf der PlayStation 3 nahm, gab es FromSoftware schon. Die Tenchu-Reihe ist, wenn man sich die Spielszenen genau ansieht, Sekiros-Urvater sozusagen. Nur viel passiver, es wirkt eher wie ein Hybrid zwischen Dark Souls und Sekiro.

Tenchu trieb schon damals Spieler in den Wahnsinn. Um diese dann, wenn das System verinnerlicht wurde, ebenso wie die Gegner gelernt waren, mit einem unglaublich befriedigen Gameplay zu beglücken. Daneben reihen sich andere Klassiker ein. Kings Field ist so ein Titel. Schaut man sich hier das Gameplay an, wirkt es erschreckend ähnlich zum inoffiziellen Nachfolger Demon’s Souls. Das Spiel erfand sich neu, immer und immer wieder. Das soll jetzt auch mit Armored Core passieren.

Wer an Japan zusammen mit den 80er und 90er-Jahren samt Popkultur denkt, kommt um Anime, Manga plus riesige Roboter nicht herum. Die Armored Core-Serie erschuf FromSoftware 1997 für die PlayStation. Das Spiel stellte sich als schwer, schnell und überdreht heraus. Fand aber eine eigene Fanbase. Mehrere Ableger begleitete die Serie des japanischen Studios und für alle Plattformen erschienen Versionen. Doch dann wurde es vor neun Jahren still um die Mech-Kriege. Also ungefähr zum Hype des Soulslike. Bis jetzt!

Produzent Yasunori Ogura möchte die Serie mit Armored Core VI: Fires of Rubicon nicht einfach neu aufleben lassen, sondern diese Kultserie mit seiner leidenschaftlichen Fangemeinde zurückbringen.

Gleichzeitig will er aber auch neue Fans dazu gewinnen, das Spiel für Neulinge relevanter machen. Ein schmaler Grat, da die Tugenden der letzten Spiele aus den vergangenen Jahren, für alte Hasen wie in Granit gemeißelt zu sein scheinen. Wie plant man so einen Clou also?

Während eines Preview-Events sprach Ogura über das Projekt:

„Abgesehen davon, dass wir unsere Erfahrungen aus den letzten Jahren nutzen und diese mit den Kernelementen dessen kombinieren, was Armored Core unserer Meinung nach so besonders macht, ist dies immer noch ein brandneues Spiel und wir möchten, dass es sich wie ein neues Mech-Action-Spiel anfühlt, das in das aktuelle Klima der Spiele passt.“ „Wir wollen nicht, dass es sich fehl am Platz anfühlt. Wir haben verschiedene Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass es nicht nur zu unserer eigenen Spieldesign-Philosophie passt, sondern sich auch wie ein brandneues, modernes Actionspiel im Mech-Genre anfühlt. Und in diesem Sinne wollen wir, dass es sich wie ein Neuanfang anfühlt und ein neuer erster Schritt in Richtung einer hoffentlich erfolgreichen Zukunft für Mech-Action-Spiele.“

Was wird euch als Spieler in Armored Core VI: Fires of Rubicon erwarten?

Der Spieler nimmt immer Platz in einem riesigen Mech, der titelgebenden „Armored Core“- Einheit. Die Serie ist dafür bekannt, dass sie es den Spielern ermöglicht, Kampf-Mechs mit tiefgreifender Anpassung zu konstruieren, sowie ihrer durchdrungenen Atmosphäre, den Schwierigkeitsgrad und dazu den methodischen Kampf. Klingt typisch FromSoftware, oder?

Die Story ist hingegen kaum bekannt. Ihr kämpft auf dem Planeten Rubikon, auf dem sich eine kosmische Katastrophe ereilte, die andere Planeten zerstörte.

Jahre später schafft es die Menschheit, eine Art Hülle um diesen Planeten zu bauen, auf der dann die Mech-Kriege ausbrechen. Mehrehre Fraktionen, geführt von riesigen Unternehmen, kämpfen hier um die Kontrolle um die „Coral“-Vorkommen. Ein seltenes Material, das nur auf Rubikon abgebaut werden kann.

Viel mehr ist noch nicht bekannt. Ogura will hier eine dunkle, raue, bereits fast erschöpfte Zukunft erschaffen. Metall, harte Konturen, trostlose Umgebungen, geschunden durch den Krieg der Mech-Unternehmen.

Die Frage, warum das Studio Armored Core aus der Versenkung holt, trotz der so erfolgreichen Einführung des Soulslike ist berechtigt. Elden Ring stellte eine gute Brücke auf, um Neulinge begeistert anzulocken, an die Welt zu binden und erleben zu lassen.

Ogura empfand es als unvermeidlich:

„Wir haben in den letzten zehn Jahren offensichtlich Mitarbeiter, unseren Entwicklungsprozess und unsere Designphilosophien kultiviert, und wir hatten verschiedene Mitarbeiter für verschiedene Titel, darunter mich und [Studiopräsident Hidetaka] Miyazaki, die schon immer einen weiteren Armored Core machen wollten.“ „Es war also wirklich keine Frage, ob es gemacht werden würde oder nicht, es war nur eine Frage des Wann. Das Zusammenbauen, das Zusammenstellen eines eigenen einzigartigen Mechs und der Aufbau eines eigenen einzigartigen gepanzerten Kerns, ist offensichtlich ein grundlegender Bestandteil dieser Serie“, erklärte Game Director Masaru Yamura, „und was das Spiel so unterhaltsam macht, ist, diesen einzigartigen Mech zu erschaffen und ihn in den Kampf zu bringen, ihn zu stimmen und Teile auf verschiedene Arten auszutauschen und diese Teile zu sammeln. Verschiedene Waffen und Waffenkombinationen zu testen.“

Zum Beispiel hat der Austausch von Bein- und Waffenteilen einen Einfluss auf die Bewegung und den Kampf, der über das Auf-Absteigen von Zahlen hinausgeht.

Änderungen an Bauteilen wirken sich jetzt auf die Bewegung sowie das Verhalten des Mechs eines Spielers aus. Der Feind soll entsprechend taktisch reagieren und ein Wechsel zwischen Kampfstilen soll belohnt werden.

Unabhängig davon, ob der Spieler lieber passiv spielt, Distanz wahrt, während er seine Gegner mit einer Kanone dezimiert oder sich lieber mit einem Schwert in den Kampf stürzt, um gewaltige Tonnagen aufeinander krachen zu lassen, das Studio will sicherstellen, dass Armored Core VI: Fires of Rubicon eine Linie behält, die Tenchu, Souls sowie Armored Core so berühmt gemacht haben.

Souls-Fans freuen sich auf komplizierte Levelstrukturen, die Berechnung von Kämpfen, auf das genaueste Timing, das befriedigende Gefühl nach dem Überwinden einer schier unüberwindbaren Situation. Aber gleichzeitig soll das System so gestaltet werden, dass es auch neue Spieler begeistern soll.

„Die Leute denken an unsere Titel in den letzten Jahren, wenn sie an diese Elemente denken, aber das sind wirklich Dinge, die in unserer Firmenphilosophie und in unseren Spielen schon lange davor präsent waren“, äußerte Yamamura. „Mit Armored Core 6 versuchen wir, diese Elemente auf eine Art und Weise zu integrieren, die die ursprünglichen Qualitäten dessen, was Armored Core zu dem macht, was es ist, nicht beeinträchtigt. Wir versuchen, diese Elemente so zu integrieren, dass sie koexistieren und gut zu unserer modernen Spieldesign-Philosophie passen und vom Spieler leicht verstanden werden können, ohne das Kernkonzept von Armored Core zu verderben.“ Ebenso fügte er hinzu: „Das Basisformat der Armored Core-Spiele und Armored Core 6 unterscheidet sich zwar stark von dem der Souls-Serie und von Spielen wie Sekiro, aber wir haben versucht, etwas von dieser Designphilosophie und unserer Erfahrung in den letzten Jahren zu integrieren.“ „Ich würde sagen, dass ein Teil davon (Sekiro) definitiv in der Aggressivität des Kampfes in Armored Core 6 vorhanden ist. Wir wollten etwas machen, das sehr instinktiv und aggressiv ist und einen sehr klaren und deutlichen Rhythmus oder Tempo für den Kampf hat. Wir wollen, dass die Spieler diese Höhen und Tiefen spüren und auf Distanz und Ferne kämpfen.“

Eine weitere Neuerung sind riesige, haushohe Bosse, die die bekannten Vorlieben von FromSoftware widerspiegeln, eine beeindruckende und gleichzeitig herausfordernde Schlacht zu bilden. Hier wird getestet, ob der Spieler seinen Mech wirklich kontrollieren kann.

Der neueste Gameplay-Trailer zeigte dazu bereits erste Ausschnitte. Natürlich wird passend dazu die Steuerung optimiert, intuitiver soll sie sich anfühlen.

„Neben diesem verbesserten Steuerungsschema ist dies im Grunde ein sehr komplexes Spiel mit vielen Parametern, die eine große Tiefe haben, insbesondere wenn es um den Montageaspekt geht“, erzählte Yamamura weiter. „Das ist etwas, dessen wir uns bei der Entwicklung bewusst waren und wir haben den Onboarding-Aspekt und speziell das Leveldesign in den frühen Phasen des Spiels sorgfältig gestaltet, damit auch neue Spieler ihr Verständnis Schritt für Schritt vertiefen können. Dies ist ein Bereich, in dem wir uns sehr wohl bewusst sind, dass es zuvor Probleme gab, und wir versuchen, ihn für Neueinsteiger so attraktiv und intuitiv wie möglich zu gestalten.“

Die Entwicklung soll also ein richtiges Reboot werden. Eine Hommage an die besten Teile der Armored Core-Welt, was sie so aufregend gestaltete.

Was passiert jedoch bei einem Bildschirmableben des Spielers, mit dem Gedanken an die alten Traditionen? Anstatt einer Bestrafung – wie es in den Souls-Spielen der Fall ist – steht es den Spielern frei, wiederholt Missionen zu versuchen, jedoch mit „Abzügen und Nachteilen für die Entschädigung, die sie erhalten, und für ihre Belohnung“, wenn sie ihr Ziele erreichen.

Die Missionsstruktur (im Gegensatz zu einer offenen Welt) und die Wiederholungspunkte ermöglichen es den Spielern, mit ihrem Mech-Build zu experimentieren, wobei die Optimierung ihres Spielstils ein wichtiger Anreiz für den Fortschritt ist.

Zur Story verloren die Designer am Ende dann doch ein paar Worte:

„Armored Core 6 soll eigentlich kein Story-getriebenes Spiel sein, aber wir haben das Gefühl, dass die Erzählung durch die Missionsstruktur stärker angetrieben wird, wir hoffen, dass die Spieler, wenn sie diesen verschiedenen Fraktionen und Mächten begegnen, sich denken werden: ‚Wofür kämpfe ich? Was ist mein Platz in all dem? Und wie gehe ich mit diesen Entwicklungen in der Geschichte um?'“ Weiter hieß es: „Dies ist ein Teil, der als direkteres Storytelling angesehen werden könnte, aber wir haben auch das Gefühl, dass diese fragmentierten Elemente der Geschichte, die der Spieler aufgreifen und etwas über die Welt lernen, ein wenig tiefer in die Geschichte eintauchen kann, immer noch vorhanden sind.“ „Die Geschichte wird eine sehr indirekte, fast schon kalte Darstellung menschlicher Dramen und Konflikte. Egal, welche Art von Spieler, wie auch immer er sich identifiziert – wir wollen, dass er sich in diese Welt projiziert und dieser professionelle Söldner in diesem brandneuen Setting von Rubicon wird. Wir hoffen, dass sie diesen etwas indirekteren und einsameren Aspekt des Geschichtenerzählens und der Rolle des Protagonisten in der Geschichte genießen.“

Neben Armored Core VI: Fires of Rubicon produziert FromSoftware allerdings auch noch die Erweiterung für Elden Ring. Auf die Frage, ob das Studio nun expandieren würde, antwortet der Produzent Yasuhiro Kitao:

„Dies ist eine Philosophie von uns, die sich in den letzten zehn Jahren nicht wirklich sehr verändert hat, besonders seit Miyazaki Präsident des Unternehmens ist.“ „Das ist ein Bereich, den wir immer anstrebten: immer etwas Neues zu machen, immer etwas Originelles zu machen, etwas, das wir als Spieler interessant finden und Spaß macht. In diesem Sinne hat sich also wirklich nicht viel geändert.“ „Wir entwickeln mehrere Titel gleichzeitig, wir haben mehrere Teams, die an verschiedenen Projekten arbeiten. Wir hoffen, dass wir unsere Veröffentlichungen staffeln und in hoffentlich nicht allzu langen Abständen etwas Neues und Aufregendes bringen können.“

Armored Core VI: Fires of Rubicon erscheint am 25. August für die Xbox. Den Titel könnt ihr bereits vorbestellen: