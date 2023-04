Assassin’s Creed: Film zur Weltpremiere Symphonic-Adventure veröffentlicht

Ubisoft zeigt den Film des Konzerts „Symphonic Adventure“, von der Weltpremiere aus dem Jahr 2022 in Paris.

Dieses Jahr feiert die Assassin’s Creed Reihe 15-jähriges Jubiläum, für diesen Anlass für das Konzert komponiert. Es werden 2023 noch weitere Termine bekannt gegeben.

Ubisoft schrieb in der Ankündigung: „Das Symphonie-Abenteuer wurde eigens von Overlook Events entwickelt und liefert ein mitreißendes und fesselndes Erlebnis mit Videoleinwand und besonderen Licht- und Toneffekten, die perfekt mit dem Symphonieorchester abgestimmt sind. Die kreative und professionelle Eigenproduktion von Overlook Events sorgt für ein unvergessliches Erlebnis.“ „In diesem neuen Konzert steht die erzählerische Stärke von Assassin’s Creed im Mittelpunkt. Dies ist eine Hommage an die Reihe, die einige der detailreichsten und fesselndsten Geschichten zu erzählen weiß.“

Hier könnt ihr euch den Film ansehen:

In Deutschland ist bisher ein Termin bekannt. Demnach können Interessierte das Konzert am 26. August 2023 in Köln erleben, allerdings sind noch keine Vorbestellungen für Tickets möglich.

Was haltet ihr von Konzerten mit Videospielmusik?