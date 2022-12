Atomic Heart: Aufgeladener Trailer zum Xbox Game Pass-Spiel enthüllt

Focus Entertainment und Mundfish freuen sich einen neuen Trailer zum kommenden Atomic Heart, dem Action RPG, welches in einem verrückten Utopia einer Post-WWII-Welt angesiedelt ist, zu enthüllen.

Das Spiel erscheint am 21. Februar für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Das Spiel kann jetzt vorbestellt werden und ist vom ersten Tag an im Xbox Game Pass erhältlich.

Zieht euch den neuen Trailer rein, um bombastisches neues Footage zu sehen, welches auf den Game Awards 2022 gezeigt wurde:

Atomic Heart nimmt euch mit in die 50er, in eine alternative Geschichte, in der der versklavte Roboter zur Realität geworden sind. Menschen und Roboter scheinen in Harmonie zu leben, doch als eine plötzliche Rebellion um sich greift, müssen die Maschinen und andere fehlgeschlagene Experimente aufgehalten werden.

Da ist der Moment, in dem ihr in den brutalen und spektakulären Kampf gegen eine KI am Rande des Wahnsinns tretet. Doch auch hungrige Mutanten und blutrünstige Maschinen durchstreifen das Land, auf der Suche nach Beute. Passt euren Kampfstil an, kombiniert eure Skills und Ressourcen, nutzt die Umgebung und verbessert eure Ausrüstung, um gegen die sich ausbreitetende Gefahr zu bestehen.

Vier Editionen, um euer atomares Herz zu wählen

Atomic Heart ist jetzt für vorbestellbar auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Spieler können zwischen vier Editionen wählen:

Die Limited Edition Bundle , exklusiv im Focus Store beinhaltet das Spiel, ein Steelbook und ein Metall-Poster

, exklusiv im Focus Store beinhaltet das Spiel, ein Steelbook und ein Metall-Poster Die Standard Edition , welche das Spiel beinhaltet

, welche das Spiel beinhaltet Die Gold Edition , welche das Spiel und den Atomic Pass beinhaltet

, welche das Spiel und den Atomic Pass beinhaltet Die Premium Edition, welche das Spiel, den Atomic Pass, ein exklusives digitales Artbook und einige Extra-Cosmetics beinhaltet

Der Atomic Pass erweitert die Atomic Heart Erfahrung mit weiteren vier DLCs, welche Zugang zu neuen Gebieten und Laboren, sowie Zugriff auf neue Waffen, neue Gegner und Bosse beinhalten!

Atomic Heart Vorbestellung

Holt euch eine Edition von Atomic Heart und erhaltet das Labour & Science Waffenskin-Pack als Bonus DLC.

Atomic Heart erscheint am 21. Februar 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.