Atomic Heart: Kein Raytracing und FOV auf Xbox Series X|S und PS5

Über technische Details zu Atomic Heart informierte Mundfish bereits im Januar. Dort bestätigte man dynamische 4K und 60fps für Xbox Series X und PlayStation 5.

In einem Interview machte der Entwickler jetzt weitere Angaben. So wird die Xbox Series S-Version des Spiels in 1080p und 60fps laufen.

Spieler auf Konsolen müssen allerdings auf zwei Funktionen verzichten. So wird es vorerst kein Raytracing auf Xbox oder PlayStation geben. Und auch einen FOV-Slider wird man in den Optionen des Spiels vergeblich suchen.

Atomic Heart wird am 21. Februar für Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen. An diesem Tag wird es auch über den Xbox Game Pass spielbar sein.