Baldur’s Gate 3: 17.000 unterschiedliche Enden laut Entwickler

Wie bereits bekannt ist, wird das kommende Rollenspiel-Highlight Baldur’s Gate 3 ein wahres Umfangmonster.

Zwölf Klassen, 46 Unterklassen, über 600 Zaubersprüche und 174 Stunden an Zwischensequenzen sollen Spieler für das einmalige Durchspielen etwa 75 bis 100 Stunden an den Bildschirm fesseln.

Dass es sich aber auch durchaus lohnt mehrere Anläufe zu wagen, verdeutlicht jetzt ein neues Detail, welches ebenso einmal mehr die schiere Größe des Rollenspiels veranschaulicht.

Wie ein neues Video des YouTube-Kanals Fextralife enthüllt, wird Baldur’s Gate 3 Spielern sage und schreibe 17.000 verschiedene Enden bieten. Diese Zahl habe Chrystal Ding, eine der führenden Autorinnen, auf Nachfrage angegeben. Später wurde die Zahl auch von anderen Mitgliedern des Entwicklerteams indirekt bestätigt.

Natürlich handelt es sich bei den 17.000 Enden lediglich um Variationen, die von verschiedenen Entscheidungen und Handlungen abhängig sind und nicht um komplett verschiedene Enden. Wie viele Hauptenden Baldur’s Gate 3 bieten wird, ist derzeit nicht bekannt.

Baldur’s Gate 3 erscheint am 3. August für PC und am 6. September für PlayStation 5. Eine Version für Xbox Series X|S soll ebenfalls noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.