Banishers: Ghosts of New Eden: Spektakulärer Trailer veröffentlicht

Banishers: Ghosts of New Eden präsentiert einen neuen, eindrucksvollen Trailer bei den Game Awards.

Focus Entertainment und DON’T NOD enthüllen bei den Game Awards einen neuen, spektakulären Trailer zu Banishers: Ghosts of New Eden. Der Trailer, der bei der prestigeträchtigen Game Awards Zeremonie gezeigt wurde, gibt den Ton für das kommende Banishers: Ghosts of New Eden an.

Der Trailer ist hier verfügbar:

New Eden, 1695: Antea und Red sind ein Liebespaar und sogenannte Verbanner – ausgebildete Geisterjäger, die die Menschen vor umherirrenden Erscheinungen schützen. Als Antea selbst zum Geist wird, müssen die beiden eine schmerzhafte Entscheidung treffen: entweder ihre Seele freilassen und sie für immer gehen lassen oder ihren Bannschwur verraten, indem sie die Lebenden opfern, um sie ins Leben zurückzubringen.

Spieler können in der fesselnden und emotionalen Geschichte dieses Action-RPGs in die Rolle von zwei erfahrenen Geisterjägern schlüpfen, die mit herausfordernden Entscheidungen und tiefgreifenden Konsequenzen für die Lebenden und Toten konfrontiert werden.

Banishers: Ghosts of New Eden erscheint am 13. Februar 2024 und kann ab sofort für PlayStation 5 und Xbox Series X|S vorbestellt werden.