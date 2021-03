Brawlhalla: Luck of the Brawl 2021-Event gestartet

Im Prügelspiel Brawlhalla wurde zu Ehren des St. Patrick’s Day das Luck of the Brawl-Event gestartet.

Pünktlich zum St. Patrick’s Day wird im Prügelspiel Brawlhalla, wie schon in den letzten Jahren, das Luck of the Brawl-Event abgehalten. Während dem mehrwöchigen Event erhalten Spieler eine tägliche Log-in-Belohnung in Höhe von 250 Gold. Obendrauf gibt es jede Menge thematisch passende Inhalte, die darauf warten freigeschaltet zu werden.