Call of Duty: Black Ops Cold War: Shadowhunter-Armbrust wieder aus dem Spiel entfernt

Vor ein paar Tagen wurde die R1 Shadowhunter-Armbrust in Call of Duty: Black Ops Cold War und Call of Duty: Warzone verfügbar gemacht, aber das war ein Versehen. Sie sollte eigentlich erst später in dieser Saison erscheinen, und Activision hat die Waffe aus beiden Spielen wieder entfernt und bietet denjenigen, die sie während dieser kurzen Zeit erworben haben, eine Rückerstattung an.

Der Publisher teilte die Neuigkeiten auf seiner offiziellen Support-Twitter-Seite mit und sagte, dass das Bundle, das die Waffe enthielt, zu einem späteren Zeitpunkt in den Ingame Store zurückgebracht wird, zusammen mit einer dazugehörigen Herausforderung. Wann genau das sein wird, ist nicht klar.

Bevor sie entfernt wurde, war die Waffe für Spieler mit Stealth-Ambitionen verfügbar. Sie feuerte leise Armbrustbolzen ab und ermöglichte es, Ziele auszuschalten, ohne andere in der Umgebung zu alarmieren. Dies war besonders in Warzone nützlich, wo das Aufmerksammachen auf die eigene Position oft den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmacht. Um die Waffe in Cold War zu bekommen, zumindest während der anfänglichen versehentlichen Veröffentlichung, war es möglich, eine Serie von „One Shot, One Kill in 15 Spielen“ zu bekommen, so dass Spieler, die schon seit Monaten spielen, wahrscheinlich in der Lage sein werden, die Waffe ziemlich schnell zu bekommen, wenn sie zurückkommt.

An issue with the R1 Shadowhunter weapon appearing earlier than planned in Warzone and Black Ops Cold War has been resolved.

Refunds are planned for players who purchased the bundle while it was live in the Store, and the bundle and in-game challenge will return at a later date. — Activision Support (@ATVIAssist) March 18, 2021

Ein kürzliches Update fügte mehrere verschiedene Waffen-Bundles hinzu. Ein Sturmgewehr, das einen Drachen zu haben scheint, der einen Gewehrlauf ausspuckt, wird ab heute live sein. Zombies verbreiten sich auch weiterhin über Verdansk in Warzone und fügen der sich ständig verändernden Geschichte des Spiels eine weitere Facette hinzu.