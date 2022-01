Bungie: Neuer Senior Narrative Lead für unangekündigtes Projekt

Destiny-Entwickler Bungie sucht seit geraumer Zeit immer wieder nach neuem Personal für ein noch unangekündigtes Projekt, zu welchem bisher kaum Details bekannt sind. Nun verkündete Tom Abernathy via Twitter, dass er zukünftig als Senior Narrative Lead an besagtem Projekt mitarbeiten wird.

Abernathy kann reichlich Erfahrung innerhalb der Gaming-Branche vorweisen und arbeitete in der Vergangenheit unter anderem an namhaften Titeln wie Guild Wars 2, League of Legends und The Saboteur.

Ob es sich bei dem Projekt um einen Titel mit Destiny-Bezug oder um eine komplett neue IP handeln wird, ist ebenfalls unklar. Zuletzt verkündete Bungie 2025 eine neue IP veröffentlichen zu wollen.

Frühere Stellenausschreibungen deuten darauf hin, dass es sich beim nächsten Titel des Studios um ein Multiplayer-Action-Spiel mit Live-

Service-Elementen und In-Game-Monetarisierung handeln wird.

Oh, I almost forgot—my news: I’ve joined @Bungie as Senior Narrative Lead on an unannounced project! So happy to be rejoining beloved old friends/collaborators (@pinotorious, @goodpathfinding, @BobSugar, @julianardin, @ClayKisko, + many more) & meeting marvelous new ones. 😀 pic.twitter.com/XryEyE3j3N

— tom takes a dim view of insurrectionists. blm. (@tomabernathy) January 6, 2022