Burnout Paradise Remastered: Post der NFS-Macher heizt die Gerüchteküche an

Ein Post der Need for Speed-Macher auf dem ehemaligen Twitter sorgt dafür, dass sich die Gerüchte um ein neues Burnout überschlagen.

Zuletzt brachte Stellar Entertainment etwa die Titel Need for Speed: Unbound, Need for Speed Remastered und Burnout Paradise Remastered an den Start. Ein Tweet des Studios führte nun dazu, dass sich die Gerüchte bezüglich eines neuen Burnout-Spiels überschlagen.

In besagtem Post auf X bzw. Twitter schrieben die NFS-Macher, dass sie den Fans in gewisser Weise verrücktes Insider-Wissen darüber, woran gearbeitet wird, vermitteln würden, ohne es ihnen direkt zu sagen. Die Chefs hätten sie noch immer nicht angewiesen, den Post oder die Posts offline zu nehmen, was seien das doch für fröhliche Tage.

Begleitet wurde eben jener Beitrag von einer Grafik, auf der „POV: You’re about to be rear ended“ zu lesen ist. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass ihr womöglich früher oder später wieder jemandem an am Heck kleben werdet.

Wenngleich die Remastered-Version 2018 auf den Markt kam, erschien das letzte traditionelle Spiel der Burnout-Reihe 2008. Es wäre also durchaus mal wieder an der Zeit für einen neuen Teil.