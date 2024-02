Banishers: Ghosts of New Eden: Trailer zeigt alles Wichtige für den Spielstart

Der neue Gameplay-Trailer zu Banishers: Ghosts of New Eden fasst alle wichtigen Informationen für den Spielstart zusammen.

Focus Entertainment und DON’T NOD enthüllen den offiziellen Gameplay Breakdown Trailer zu Banishers: Ghosts of New Eden.

Der neue Trailer stellt alle Kern-Features des Spiels vor, bevor Spielende ab dem 13. Februar auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S selbst in das storygetriebene Action-RPG eintauchen, das eine fesselnde und persönliche Story mit einem dynamischen Kampfsystem verbindet.

Sie schlüpfen in die Rolle von zwei erfahrenen Geisterjäger und Partner, die vor herausfordernden Entscheidungen mit tiefgreifenden Konsequenzen für die Lebenden und die Toten stehen.

Die volle Kraft der Verbannenden entfesseln

New Eden, 1695: Antea und Red sind Liebende und Verbannende, ausgebildete Geisterjäger, die die Menschen vor umherirrenden Geistern schützen. In einer Welt voller okkulter Gefahren übernehmen Spieler die Rolle der beiden Charaktere, stellen sich schwierigen Herausforderungen und treffen schwerwiegende Entscheidungen, während sie durch die Kombination von Reds Waffenarsenal mit Anteas geisterhaften Fähigkeiten alle Arten von albtraumhaften Kreaturen bekämpfen.

Der neue Gameplay Breakdown Trailer zeigt die Ländereien von New Eden und gibt mehr Details über die Aufgabe der Verbannenden preis. Spieler erfahren, wie sie dabei helfen können, den auf den Menschen lastenden Fluch aufzuheben – während sie sich mit der Tragödie der beiden Liebenden auseinandersetzen: einer lebt, eine ist tot.

Sie entdecken eine Mischung aus Kampfstilen mit Reds Gewehr, Schwert und Feuerfluch neben Anteas geisterhaften Angriffen: Mit ihren übernatürlichen Fähigkeiten enthüllt sie das Unsichtbare und entfesselt verheerende spirituelle Angriffe, von Teleportation bis zu spektralen Schadenszonen. Spielende können mühelos zwischen den Charakteren wechseln, um Kombos und mächtige Synergien zu schaffen, während sie sich immer bösartigeren Gegnern stellen.

Jede Seele, die sie verbannen, jeder Geist, dem sie Frieden schenken, jedes Leben, das sie opfern, um Antea zu retten, wird sie unaufhaltsam zu dem einen oder anderen Ende führen: Werden sie diese unvergessliche Reise als barmherzige Retter oder gnadenlose Verbannende beenden?

Banishers: Ghosts of New Eden erscheint am 13. Februar 2024 und kann für PlayStation 5 und Xbox Series X|S vorbestellt werden. Käufer der physischen Version erhalten den DLC „Wanderer-Set“. Den Vertrieb innerhalb der DACH-Länder übernimmt astragon Entertainment.