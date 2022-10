Call of Duty: Modern Warfare II: Brandneuer Squad Up Trailer veröffentlicht

Activision hat zu Call of Duty: Modern Warfare II einen brandneuen Squad Up Trailer veröffentlicht. Das Video könnt ihr euch hier anschauen.

Call of Duty: Modern Warfare II ist die Neuveröffentlichung im Oktober! Um euch ordentlich einzuheizen, hat Activision jetzt einen neuenb Squad Up Trailer mit vielen bekannten Gesichertn veröffentlicht.

Den offiziellen Call of Duty: Modern Warfare II Launch-Trailer könnt ihr euch hier anschauen. Wer vorzeitig in die Action eintauchen will, der kann das Spiel vorbestellen und erhält eine Woche früheren Zugang zur Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare II.